Genova | macerie ancora sotto sequestro | ' Sarà lo Stato a rifare il ponte' Oggi Toninelli

Crollo ponte Genova : termina l’allerta meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Tra le macerie di Genova non si cerca più nessuno : Cristian, Dawna, Kristal, papà, mamma e bimba di 9 anni: sono le ultime vittime del crollo del ponte Morandi che mancavano all'appello dei soccorritori. I loro corpi erano all'interno della propria ...

Crollo ponte Genova : sentiti i primi testimoni - al via la catalogazione delle macerie : Nell’ambito dell’indagine sul Crollo del ponte avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone, la squadra mobile di Genova sta ascoltando in queste ore i primi testimoni, circa una decina: si indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Ad essere sentite sono state alcune persone che si trovavano nell’area e che potrebbero fornire indicazioni utili ...

Crollo ponte Genova : corsa contro il tempo per rimuovere le macerie - Polcevera osservato speciale : A seguito della conclusione delle ricerche di vittime e dispersi del Crollo del ponte a Genova, ora si procederà più velocemente la rimozione dei materiali che si trovano nel torrente del Polcevera che, con l’arrivo delle piogge, potrebbero creare una sorta di “diga”: per la rimozione dei detriti è stato previsto al momento “un periodo massimo di 15 giorni. Il Polcevera ha un tempo di portata minore del Bisagno e in 20 ...

Francesca - angelo aretino tra le macerie : 'Commossa dall'ovazione di Genova'. Il cane Allyson indica le ultime vittime sotto il ponte ... : E' tornata ieri pomeriggio in Toscana l'aretina Francesca Pagliai , professione vigile del fuoco, assieme ad Allyson , una labrador chocolate di tre anni, fresca di brevetto per unità cinofila. In ...

Genova - altre tre vittime estratte dalle macerie. Oggi i funerali - Bagnasco : 'Città non si arrende'

"Dormo vicino alle macerie di Genova dove è sepolto mio figlio. Voglio esserci quando lo trovano" : Manca solo lui all'appello dei dispersi. Solo il corpo di Mirko Vicini, giovane 30 enne, in servizio all'isola ecologia cell'Amiu, la Municipalizzata dei rifiuti, dove si raccoglie e si smaltisce tutto quello che non va a finire nei cassonetti. L'ultima delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Sua madre, disperata, lo sa: sa che sotto le macerie c'è quel figlio adorato e dal momento del crollo (è stata la prima ad ...

Genova - si aggrava il bilancio : trovate altre vittime tra le macerie del ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Mentre iniziano i funerali di Stato si spegne...

Genova - Paola e il figlio disperso : 'Dormo vicino alle macerie finché non lo trovano' : Paola non vuole andarsene. Da martedì mattina è ai piedi del viadotto crollato a Genova, giorno e notte, aspetta qualche notizia. Sotto le macerie c'è suo figlio, Mirko Vicini, 30 anni. "Io di qui non ...

Altri 3 recuperati sotto le macerie : ora le vittime di Genova salgono a 41 : Il bilancio della strage si è aggravato ulteriormente. A poche ore dai funerali di Stato è, infatti, salito a quarantuno il numero delle vittime del drammatico crollo di Ponte Morandi a Genova (guarda il video). Scavando tra tra le macerie del viadotto, la scorsa notte, intorno alle 3, i soccorritori hanno rinvenuto un'automobile, una Hyundai, all'interno della quale sono stati trovati i resti di un'intera famiglia. Padre, madre e figlia si ...

Ponte Genova - Paola e il figlio disperso : «Dormo vicino alle macerie» : ...non me ne vado finché non lo trovano» ha giurato a tutti quanti lei appena la polvere del Morandi si è diradata mostrando ai suoi occhi immagini che pochi minuti dopo hanno fatto il giro del mondo. ...

Genova - sono ancora cinque i dispersi tra le macerie del ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Tra l'argine del Polcevera e i resti del pilone...