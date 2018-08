Genova | Di Maio | ' Di Autostrade non ci si può fidare'

Crollo Genova - Di Maio : trasparenza Autostrade fuori tempo massimo : Roma, 27 ago., askanews, - 'Oggi Autostrade, con un ritardo di dieci anni, si vanta di aver dato il via libera alla pubblicazione della convenzione' con il ministero delle Infrastrutture e trasporti, ...

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio, il viadotto Morandi a Genova "non lo può ricostruire Autostrade. Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

"E Genova...?" - "Vergogna" Scontro Di Maio-Boldrini : Uno Scontro durissimo. Scintille tra Laura Boldrini e Luigi Di Maio dopo la "sfilata" buonista della sinistra al porto di Catania a bordo della Diciotti. L'ex presidente della Camera infatti ha visitato i migranti a bordo della nave della Guardia Costiera che si trova ferma in porto da ormai quasi una settimana. Una "passerella" che è stata criticata proprio da Di Maio: "Oggi che vadano a fare le sfilate sul porto di Catania quelli che hanno ...

VIDEO – Genova Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...

"Gli facciamo il cu...". Quella risposta di Di Maio al ragazzino ai funerali di Genova : Non solo gli applausi a Salvini e a Di Maio all"ingresso al padiglione B della Fiera di Genova. Ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, molti cittadini hanno cercato di avvicinare i due vicepremier per stringergli la mano e scambiare due parole.I due ministri si sono fermati a parlare con i cittadini soprattutto alla fine delle esequie. Salvini ha scattato un selfie con una ragazza, forse parente di una vittima, che ...

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...