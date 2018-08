Genoa | alla scoperta di Piatek | l' uomo-gol rossoblù

Genoa-Empoli - Ballardini commenta così : “ho paura a parlare di Piatek…” : Il Genoa ha vinto contro l’Empoli senza grossi problemi, ecco le parole di Ballardini ai microfoni di Sky: “il pensiero va alla tragedia. Poi ti alleni, ogni giorno fai una strada che ti ricorda e vedi ciò che è successo. Vai avanti con la speranza che le cose vadano meglio in tutti i sensi. Pesanti nella testa e nelle gambe lo siamo stati. Abbiamo giocato contro una squadra bellissima e forte. Quindi complimenti ...

Serie A - Genoa-Empoli 2-1 : Piatek-Kouamé - poi Mraz. Buona la prima per Ballardini : Piatek e Kouamé: l'inizio del Genoa è arrembante. E tutto parte da un facile piattone del polacco al minuto 6, grazie al primo assist di un Criscito già apparso in spolvero. Al 18', ecco il raddoppio ...

Genoa-Empoli - Ballardini commosso : “la testa va alla tragedia” : Esordio in campionato per il Genoa, di fronte l’Empoli, l’obiettivo è iniziare la stagione con il piede giusto. Momento difficile dopo il crollo del ponte Morandi, ecco le indicazioni di Ballardini in conferenza stampa: “la testa ogni tanto va sempre lì perchè non puoi non ricordare quel momento e il dispiacere grande che hanno avuto tante persone. Detto questo, Genova in tante occasioni ha dimostrato di tirare fuori il ...

Genoa - buone notizie dall’infermeria per Ballardini : Genoa che può sorridere per quanto concerne i calciatori acciaccati, importante rientro per mister Ballardini Il Genoa ritrova Medeiros. L’esterno mancino che nella passata stagione si è messo in luce sotto la guida di Ballardini, torna a disposizione del tecnico dopo un fastidioso infortunio. La società ha comunicato che Medeiros sarà a disposizione del tecnico e punta alla convocazione per il prossimo weekend, quando il Genoa ...

Serie A Genoa - alla ripresa Medeiros in gruppo : GENOVA - ripresa in programma domani per il Genoa : seduta alle 17.30 in vista del debutto con l'Empoli. Dopo il rinvio della gara con il Milan, a seguito della tragedia di Ponte Morandi, è la prima ...

Genoa - tante soluzioni di uomini e moduli. Unica certezza di Ballardini : difesa a tre : Genova - Una base solida: la retroguardia a tre, che già l'anno scorso era stata il punto di forza rossoblù. certezza difensiva a cui si abbina, però, l'ampia possibilità di variare modulo dalla metà ...

Clamorosa indiscrezione riportata dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio , a margine della chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2018. Non essendo riuscito a piazzarlo in Italia , saltate, in Serie, le trattative con Frosinone, Parma, ...

Milan - altro colpo in arrivo : Laxalt dal Genoa. Ma attenzione alla Juve : I rossoblù riscattano Lapadula: il laterale uruguaiano potrebbe così essere un jolly prezioso per Gattuso

Tragedia di Genova - il calcio twitta per le vittime : dalla Samp al Genoa fino al c.t. Mancini : dalla Sampdoria al Genoa fino alle altre società di A, ai giocatori e ai tecnici appartenenti al mondo del calcio: ecco il cordoglio social per la Tragedia ligure. Samp E Genoa - Blucerchiati e ...

Coppa Italia Genoa - Ballardini : «Pronti a dare il massimo» : GENOVA - "E' la prima partita ufficiale: i fatti prenderanno il posto delle chiacchiere. Non ci saranno Favilli , Romero , Sandro e Medeiros . Riguardo la formazione vale per ora la difesa a 3, con ...

Genoa : Ballardini - finalmente la Coppa : ANSA, - GENOVA, 10 AGO - Vigilia di Coppa Italia per il rinnovato Genoa atteso all'esordio nel terzo turno della competizione dal Lecce. "Si fa sul serio, era ora - ha detto il tecnico B Davide ...

Genoa - netto successo contro l’Albissola : indicazioni per Ballardini [VIDEO] : Altro giro, altra corsa. Davanti ad alcune centinaia di tifosi, il Genoa prosegue i test in vista degli impegni ufficiali. Sotto le Alpi va in scena il derby con l’Albissola forte di tre promozioni. Con l’ultima che ha spalancato ai ‘ceramisti’ le porte della Serie C. Un piccolo miracolo ligure impastato di competenza, lavoro, passione. Un orgoglio per tutta la regione, da ponente a levante. Pure una sorta di Genoa 2, a guardare bene, ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Parma e Sampdoria ‘ballano sulle punte’ - innesti di Torino e Genoa : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...