Gattuso | Non ripetere gli errori di Napoli

Milan - Gattuso : “non ripetere errori di Napoli” : “A Napoli siamo stati padroni del campo per quasi un’ora e li abbiamo messi in difficoltà. Poi, dopo il primo gol, abbiamo lasciato il campo e questo è il rammarico più grande. Ora dobbiamo preparare bene la partita contro la Roma, che è una squadra forte. Dovremo prendere le cose positive che si sono viste a Napoli e lavorare su quello che non ha funzionato”. Rino Gattuso, in un’intervista a Milan tv, chiede il ...

Milan - Gattuso Non si abbatte : “a Napoli abbiamo dimostrato personalità - ma va migliorata la mentalità” : L’allenatore del Milan è tornato a parlare del ko subito contro il Napoli, indicando gli errori commessi dai propri giocatori La sconfitta subita a Napoli continua a non andare giù a Gennaro Gattuso, l’allenatore rossonero è tornato a parlare del ko del San Paolo ai microfoni della tv ufficiale del club, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione della squadra. Spada/LaPresse L’ex Pisa ha salvato la ...

Milan - Biglia ‘non funziona’ : idea nuovo modulo per Gattuso : La partita contro il Napoli ha fornito le prime indicazioni a Rino Gattuso. Il tecnico del Milan, dopo la sconfitta al San Paolo, sarebbe rimasto molto poco soddisfatto della prestazione offerta da Lucas Biglia e starebbe pensando a delle contromosse tattiche già a partire dalla sfida contro la Roma. Milan-Roma, Biglia verso l’esclusione? Gattuso pensa al 4-2-3-1 Apparso fuori condizione nel match contro il Napoli, Biglia potrebbe essere ...

Higuain così non serve - Gattuso Non si limiti a prendersi le colpe - Calcio : ... è vero che serve sempre il gioco di squadra ma la vera, grande differenza rispetto alla squadra dello scorso anno è la presenza in area di uno dei migliori centravanti del mondo. La manovra va ...

Ancelotti : 'Mercato? Non c'era la necessità. Scudetto - si può. Gattuso...' : Nel nostro mondo è molto importante, vincere aiuta, soprattutto con le grandi squadre, il processo diventa rapido. Ci sono i sogni e le utopie. Rincorrere quest'ultima è un po' azzardato, rincorrere ...

Gattuso verso il Napoli : "Siamo più forti dell'anno scorso ma Higuain da solo non basta" : Infine, su Donnarumma rimarca: 'Se seguirà Reina può diventare il portiere più forte al mondo. Può essere l'anno della sua consacrazione'. Per Napoli non sono partiti gli infortunati Zapata e ...

Milan - Gattuso "Obiettivo quarto posto”/ In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince" : Milan, Gattuso "Obiettivo quarto posto”. In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince". Il tecnico rossonero in conferenza stampa in vista della partita di domani sera(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Obiettivo quarto posto. Higuain? Solo con lui non si vince" : Domani sera al San Paolo debutterà in campionato il primo undici rossonero della gestione Elliott. Gattuso nella consueta conferenza stampa della vigilia ha riconosciuto l'importanza del momento che ...

Napoli-Milan - Calhanoglu non ci sarà : Gattuso pensa alla mossa a sorpresa : Hakan Calhanoglu dovrà attendere ancora per il suo debutto stagionale. Il numero 10 del Milan non sarà a disposizione di mister Gattuso per la sfida contro il Napoli. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, infatti, il centrocampista offensivo turco sconterà il suo turno di squalifica contro la squadra allenata da Ancelotti. Calhanoglu out contro il Napoli: Castillejo buttato nella mischia da Gattuso? Assenza pesante, dunque, per il tecnico ...

Formazione Milan 2018-19 - Gattuso Non ha solo Higuain : in attesa di Bakayoko e Castillejo : Formazione Milan 2018-2019 che, a quanto pare, rischia di essere sensibilmente più competitiva rispetto a quella della stagione precedente. E' questo il sunto dei giudizi di tanti operatori di mercato che stanno constatando quanto il mercato di Leonardo sia destinato a regalare sensibili miglioramenti alla cifra tecnica del gruppo. Per avere contezza di ciò basta soffermarsi su un dato di fatto. A lungo, infatti, nella passata stagione si è ...

Milan - Gattuso Non fa drammi : ''A Madrid prestazione importante - ora testa al campionato'' : Per l'ex capitano rossonero c'è stato il tributo di Sergio Ramos: 'Ha sempre dichiarato che sono il suo idolo, sicuramente è attualmente il difensore centrale più forte del mondo'.

Milan : Gattuso - non accontentiamoci : ANSA, - MilanO, 12 AGO - Gennaro Gattuso ''è soddisfatto del lavoro svolto in estate'' dal Milan ma chiede ai giocatori ''di non accontentarsi'' e ''di non mancare di cattiveria agonistica''. ''...

Calciomercato Milan - forse è il caso che Bacca non parta : le idee di mister Gattuso : Calciomercato Milan, la situazione attorno a Carlos Bacca si accende, la sessione estiva volge al termine: ultimi giorni caldissimi Calciomercato Milan, il caso Bacca continua a tenere banco. Il centravanti colombiano è palesemente stato messo sul mercato dal club rossonero, ma il tempo passa e le offerte di un certo livello latitano. Adesso però viene un po’ da riflettere in merito alla questione, davvero va ceduto Bacca? Con gli ...