: G7,Ocse: solo in Italia crescita frena - TelevideoRai101 : G7,Ocse: solo in Italia crescita frena - mauro_biagiotti : Ehi, c'è poco da fare spallucce. Ocse vuol dire i 35 paesi più sviluppati del mondo. Solo noi rallentiamo. Ci sarà… - smilypapiking : RT @sciltian: @Frances89668293 @CarloCalenda @pdnetwork E mica solo il @pdnetwork e la #UE sono contro il tuo governo. Hai dimenticato: la… -

Nel 2018 l'è l'unico Paese del G7 che ha registrato un rallentamento della. A sottolinearlo è l', secondo cui tra aprile e giugno 2018 ladell'area è stata dello 0,6% contro lo 0,5% del primo trimestre. L'evidenzia come l'accelerazione si sia sentita negli Usa, con un balzo di mezzo punto, dallo 0,5% all'1%, in Giappone,passato da -0,2% a +0,4%.Stabile il pil in Francia, 0,2% mentre inè rallentato da 0,3% a 0,2%.(Di lunedì 27 agosto 2018)