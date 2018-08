FTWD 4 | il nuovo villain svelerà dei segreti | SPOILER

ilnotiziangolo

(Di lunedì 27 agosto 2018)& news – L’episodio andato in onda questa domenica ci ha presentato la nuovadella quarta stagione. Messa da parte la prima traccia del capitolo, ci chiedevamo quando avremmo assistito ad uno scontro aperto fra i nostri protagonisti e le minacce in carne umana. La donna misteriosa che abbiamo appena incontrato potrebbe rivelarci molto di più sulle new entry di4. Conosce il gruppo di Morgan? Sicuramente sì.& news sulla nuovaLa sua comparsa è avvenuta nei minuti conclusivi dell’episodio 11 e ci chiediamo già chi sia. Lacon la capigliatura da far invidia ad Ezekiel promette uno stravolgimento della trama non indifferente. Andrew Chambliss ha infatti sottolineato a EW che è chiaro come conosca June e Al e che abbia un collegamento con chiunque sia salito a bordo del blindato. “E il fatto che negli ...