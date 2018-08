Frontale tra due auto | famiglie distrutte | lo strazio per l’addio ad Anna e Daniele

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018) L’asfalto bagnato, il buio della notte, forse un sorpasso azzardato. Dettagli, attimi di secondi che possono costare tutta la vita. In questo strano agosto 2018, purtroppo, le vittime della strada non si contano più: bambini, ragazzini appena maggiorenni, uomini e donne che tornano dal posto di lavoro o si stanno recando. Il mese che dovrebbe essere ricordato solo come il più bello dell’anno per il relax che dovrebbe regalare è uno dei peggiori per quanto concerne gli incidenti mortali. L’ennesima tragedia si registra nel nord-Italia: due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. Lo schianto, untra due, è avvenuto sabato sera sulla ex strada statale 235, intorno alle ore 22. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Chiari, una delle due vetture, ...