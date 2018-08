Francesco chiede perdono a madri e figli d' Irlanda « Il dossier ? Parla da sé»

“Pedofilia - Papa Francesco deve dimettersi!”. Clamoroso - ecco chi lo chiede. E non è un perfetto sconosciuto : “Papa Francesco dunque ‘riconosca i suoi errori’ e, in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, sia il primo a dare il buon esempio a Cardinali e Vescovi che hanno coperto gli abusi e si dimetta insieme a tutti loro”. È terremoto in Vaticano, l’epicentro è Monsignor Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti e delegato per le rappresentanze pontificie nella Segreteria di Stato della Santa Sede. L’argomento su ...

PAPA Francesco - "CHIESA HA FALLITO SU PEDOFILIA"/ Premier Irlanda chiede "verità e giustizia" : PAPA FRANCESCO in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:38:00 GMT)

L'Irlanda chiede giustizia per le vittime della pedofilia. Papa Francesco : "Provo vergogna - la Chiesa ha fallito" : Subito l'incontro con le autorità, poi la visita alla Cattedrale di St. Mary a Dublino e questa sera la grande Festa delle famiglie. Papa Francesco affronta la difficile visita in Irlanda e incontrerà anche alcune vittime di pedofilia.Nel suo primo discorso, il Pontefice ha subito affrontato il tema del "grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". ...

Al Circo Massimo Francesco chiede ai giovani di non rinviare il matrimonio : Una ragazza ha confidato a Papa Francesco (e agli oltre 70 mila ragazzi presenti al Circo Massimo per l'incontro che ha concluso l'inedito pellegrinaggio dei giovani italiani ai santuari più importanti della Penisola): "mi vergogno di dire 'sono fidanzata', è più semplice dire 'sto con lui'"."Quale è il compito dell’uomo?", si è chiesto in risposta il ...