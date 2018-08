Forza Horizon 4 | un video gameplay tratto dalla versione Xbox One X mostra tutte le

Forza Horizon 4 : la versione PC supporterà l'HDR e i 60 FPS sui sistemi più performanti : Probabilmente sarete un po' titubanti nell'acquistare Forza Horizon 4, visti i problemi riscontrati al day one col terzo capitolo. Tuttavia non preoccupatei, in quanto Playground Games sembra aver capito i suoi errori e ha lavorato sodo per presentare una versione PC godibile di Forza Horizon 4.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista l' art director Benjamin Penrose ha affermato che il titolo supporterà l'HDR fin dal day one, inoltre il ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 - prova : Manca ormai poco al 2 ottobre e all'arrivo sugli schermi di PC e Xbox One di Forza Horizon 4, la quarta iterazione del gioco di corse arcade migliore della scorsa e dell'attuale generazione. Probabilmente di sempre. Playground Games, ormai a tutti gli effetti studio interno di Microsoft, è riuscito ad innovare ancora una volta la formula vincente a cui abbiamo già assistito per tre straordinari capitoli, ed in questa edizione della Gamescom ne ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 sfreccia nel nuovo video gameplay : Microsoft e Playground Games hanno rilasciato un nuovo video gameplay dedicato a Forza Horizon 4 in occasione della Gamescom 2018.Inoltre, Microsoft ha condiviso più informazioni sulla modalità "Team Adventure" che sarà presente nel gioco.Come segnala Gematsu, si tratta di una modalità multiplayer competitiva che consente ai giocatori di unirsi e affrontare insieme le varie attività proposte. Read more…

Forza Horizon 2 sta per essere rimosso dall'Xbox Store per la "fine del suo ciclo vitale" : Il fatto che dopo un tot di anni i giochi non vengano più supportati con nuovi contenuti o patch correttive non è di certo particolarmente strano ma il fatto che vengano addirittura rimossi dalla vendita non è cosa di tutti i giorni. Tuttavia è proprio questa la scelta di Microsoft e Turn 10 per quanto riguarda Forza Horizon 2.A rivelarlo Brian Ekberg all'interno di un'intervista concessa a Engadget. "Un avviso alla community di Forza: Forza ...

Forza Horizon 4 Lista Auto : Forza Horizon 4 avrà tantissime Auto, ecco l’elenco completo. Ecco tutte le macchine che saranno presenti nel gioco Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 Lista Auto Auto e macchine presenti nel gioco Forza Horizon 4 Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia di mettere le mani su Forza Horizon 4. Poco fa, infatti, è trapelata in […]

Forza Horizon 4 potrebbe includere veicoli e un tracciato ispirati ad Halo : Mentre un recente video di Playground Games ci ha svelato le nuove feature di Forza Horizon 4, ecco giungere oggi una notizia che potrebbe essere particolarmente apprezzata da quei giocatori che, oltre ad essere in attesa del racing game, sono anche fan di Halo.Infatti, stando a quanto riportato da Gamerevolution, sembra che l'imminente Forza Horizon 4 includerà veicoli e un tracciato ispirati ad Halo. In passato abbiamo già assistito a questo ...

Forza Horizon 4 : le nuove feature protagoniste di un trailer : Forza Horizon 4 di Playground Games sta facendo di nuovo parlare di sé con un interessante trailer che ci mostra le nuove funzionalità di gioco che ci attendono.Come riporta Gamingbolt infatti lo sviluppatore del gioco dopo aver presentato il titolo all'E3 2018 ha tenuto diversi eventi in streaming nei quali erano mostrate le novità introdotte con l'atteso Forza Horizon 4.Ebbene per avere un veloce riepilogo possiamo vedere insieme il trailer, ...

Un nuovo video gameplay di Forza Horizon 4 ci mostra la stagione primaverile : Gli sviluppatori di Forza Horizon 4 Playground Games e Microsoft hanno presentato un'altro lungo video di gameplay.Come segnala Dualshockers, anche questo filmato si concentra su una delle stagioni e questa volta tocca alla primavera. Il video mostra colori decisamente diversi rispetto all'ultimo dedicato all'inverno, inoltre apprendiamo che il team ha realmente viaggiato in Gran Bretagna per catturare le sfumature reali di ogni stagione.Forse ...

Forza Horizon 4 : un lungo video gameplay si focalizza sulla stagione invernale : Manca ancora qualche mese all'uscita del nuovo Forza Horizon 4 di Microsoft e Playground Games, ma, grazie a un nuovo video di gameplay, possiamo tornare ad ammirare il nuovo capitolo della serie.Il filmato in questione, riportato da Dualshockers, si focalizza su una delle stagioni. Qualche giorno fa è stata mostrata la stagione estiva, questa volta tocca alla stagione invernale, caratterizzata ovviamente da ghiaccio e neve. Il video, visibile ...

Forza Horizon 4 si mostra in un lungo video gameplay con il commento degli sviluppatori : Microsoft e Playground Games hanno mostrato un ampia porzione di gameplay del prossimo gioco di corse open-world Forza Horizon 4.Il gameplay, presentato dal game director Ralph Fulton e dagli altri membri del team Playground, si è concentrato principalmente sulla stagione estiva. Il gioco, infatti, sarà caratterizzato da cambiamenti stagionali una volta alla settimana.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere molti elementi interessanti tra cui ...

The Crew 2 prende il concept di Forza Horizon e ne aumenta la portata - analisi comparativa : Grazie alla possibilità di correre con estrema libertà ovunque vogliate, The Crew 2 è uno dei titoli racing più interessanti su console PS4 e Xbox One. Per chi si fosse perso il primo capitolo della serie, il gioco vi porta in una versione in miniatura degli USA, da New York a San Francisco, reinventata e rimodellata per renderla libera e facile da esplorare. A quattro anni dall'avvio di questa IP, il sequel allunga ancora di più il tiro, e per ...

Torna a luglio un nuovo episodio di Inside Xbox : Forza Horizon 4 e We Happy Few tra i protagonisti della trasmissione : Nella serata del prossimo 10 luglio Microsoft terrà una nuova diretta del programma Inside Xbox, l'appuntamento mensile che si occupa di trattare in maniera più approfondita i videogiochi per Xbox One e che questo mese punterà i riflettori su Forza Horizon 4 e We Happy Few, due dei tanti titoli che parteciperanno all'evento.Come segnala MSPowerUser, a partire dalle 21:00 ora italiana scopriremo cosa Microsoft ha in serbo per noi considerando ...

Microsoft rende disponibile per errore il preload di Forza Horizon 4 : Forza Horizon 4 è stato presentato all'E3 2018 e uscirà solo il 2 ottobre 2018, ma stando a quanto riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net alcuni utenti hanno potuto già mettere le mani sul gioco, o almeno sui suoi file, a poco più di quattro mesi dal lancio.Su Reddit l'utente daten-shi ha infatti segnalato un curioso comportamento del Windows Store sul proprio PC, che aveva cominciato a scaricare in completa autonomia Forza Horizon 4. Il ...