Forum della gioventù ortodossa | il patriarca | i giovani russi e il futuro

Videogiochi come sport olimpico? Il CIO ospita un Forum per discutere della questione : L'organo di governo per i Giochi Olimpici, il Comitato Internazionale delle Olimpiadi (CIO), ha ospitato un forum nel fine settimana per discutere le possibilità di rendere gli esport parte della competizione globale nel 2024 a Parigi.Il forum, tenutosi a Losanna, in Svizzera, ha visto il CIO e la Global Association of International sports Federations (GAISF) aprire un dialogo sulla parte competitiva dei Videogiochi davanti a una folla di oltre ...

La voce della Politica Forum "Stefano Gioia" su Osservatorio per Centrale del Mercure : Un chimico in pensione e un ingegnere in conflitto di interessi con ENEL. Queste le persone incaricate di compiere uno studio sulla Centrale del Mercure. Di medici neanche l'ombra. Eppure era, ed è, ...

Forum EY : creare valore sociale nell’era della rivoluzione digitale : Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Contribuire a fare sistema tra associazioni, imprese sociali, fondazioni di impresa, aziende e pubblica amministrazione per favorire crescita economica e benessere diffuso. Identificare i percorsi che consentano di rispondere ai bisogni sociali del territorio per generare un futuro sostenibile. Facilitare le partnership costruttive tra profit e non profit per creare valore condiviso. Evidenziare il ...

Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Contribuire a fare sistema tra associazioni, imprese sociali, fondazioni di impresa, aziende e pubblica amministrazione per favorire crescita economica e benessere diffuso. Identificare i percorsi che consentano di rispondere ai bisogni sociali del territorio per generare un futuro sostenibile. Facilitare le partnership costruttive tra profit e non profit per creare valore condiviso. Evidenziare il