Formula 1 GP del Belgio L' analisi tecnica della gara di Spa

Formula1 Whiting frena Hamilton : "Sa nulla della Ferrari - noi sì ed è ok" : Charlie Whiting, direttore di corsa e delegato tecnico della Fia, è rimasto un po' spiazzato dai commenti di Lewis Hamilton successivi al GP del Belgio, ma ha immediatamente replicato che la rossa è a ...

Il mago Ancelotti trova la Formula del nuovo Napoli : E' un altro Napoli. Più bello o più brutto, dipende dai gusti. Certamente, è altrettanto efficace, se non di più. Almeno finora: due partite e due vittorie, contro squadre che aspirano a spodestarlo ...

Formula 1 - GP Belgio : tutti gli scatti della festa Ferrari a Spa. FOTO : Il trionfo di Vettel a Spa ha colorato di rosso il weekend di Formula 1 in Belgio, con una settimana di anticipo rispetto al fine settimana di Monza. Rivivamo la vittoria della Rossa con le FOTO ...

Formula 1 - GP Belgio. Fast & Curious : Seb vs Lewis - la sfida del secolo? : Con la partenza al palo di quest'anno, il quattro volte campione del mondo diventa il primo pilota con 5 pole sulle Ardenne. Sebastian Vettel, secondo in griglia, conquista la 92esima prima fila ...

Formula 1 - GP Belgio : Arrivabene sorride ma invita alla calma .'Noi i maghi dell'asciutto - ci vediamo a Monza' : Una vittoria fondamentale in ottica mondiale piloti per la Ferrari di Sebastian Vettel. Ben sette i punti recuperati a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes a Spa, grazie alla gara perfetta del tedesco, ...

Formula 1 - Gp del Belgio in diretta : Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma : Sebastian Vettel supera Lewis Hamilton nella partenza del Gp del Belgio, dove si registra anche un incidente tra Alonso e Lecerq. Che coinvolge indirettamente Kimi Raikkonen, danneggiando la sua monoposto e quella di Daniel Ricciardo. Safety car in pista a Spa-Francorchamps. L'articolo Formula 1, Gp del Belgio in diretta: Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - Gp del Belgio : la diretta della gara sul circuito di Spa-Francorchamps : Sul circuito di Spa-Francorchamps si corre il Gp del Belgio, che vedrà Lewis Hamilton scattare in pole position davanti a Sebastian Vettel. Alle loro spalle le Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon. Solo sesto Kimi Raikkonen, che era secondo al termine della Q2. Il finlandese partirà accanto a Romain Grosejan e davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. La gara parte alle 15.10 e verrà trasmessa da Sky Sport F1 sul canale ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : pole position per Hamilton. La delusione della Rossa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: Hamilton trova la pole position, Vettel è secondo. Seconda fila per Force India.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Formula 1 live oggi Gp del Belgio in diretta tv e streaming : Dopo quasi un mese dall'ultimo Gran Premio torna il Mondiale di Formula 1 . Domenica 26 agosto si disputa infatti il Gp del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, con semaforo verde alle 15.10. La ...

