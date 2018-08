Fondi Ue | Oettinger | “Contributo netto dell’Italia è sui 3 miliardi” Germania | “Roma non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Da Bruxelles e Berlino arrivano altri avvertimenti all’Italia, dopo le parole del governo che venerdì scorso ha annunciato di “essere pronto a tagliare idestinati al bilancio europeo“ vista la mancata collaborazione dell‘Ue nel ricollocamenti dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti. La commissione aveva già etichettato la mossa come “una minaccia che non avrebbe trovato ascolto”, ma ora a parlare in un’intervista a Politico.eu è direttamente il commissario Ue al bilancio Guentherche innanzitutto definisce “una farsa” i 20 miliardi di euro di contributi, così come li aveva quantificati Luigi Di Maio: “L’Italia paga 14, 15, 16 miliardi l’anno, ma se si prende in conto quel che ricevono dal bilancio Ue, il contributoè sui 3 miliardi l’anno”. Mentre da Berlino ha parlato il portavoce ...