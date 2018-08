Firenze | rapina in banca | il concitato audio della Polizia Video | in diretta

Rapina in banca a Firenze - polizia circonda l’edificio e arresta i malviventi. In un video le fasi concitate dell’intervento : Rapina in banca interrotta dall’arrivo della polizia, che ha circondato l’edificio e arrestato i banditi, due uomini entrambi di Roma, che avevano fatto irruzione armati di una pistola e di un taglierino. È accaduto poco prima delle 16 in una filiale della Cassa di Risparmio di Firenze in via il Prato, non lontano dal centro del capoluogo. L’allarme è scattato dalla sede centrale della banca Cr, a Novoli, che hanno allertato il ...

Firenze - rapina in banca sventata dalla polizia : 2 arresti/ Come un film : presenti usciti con le mani alzate : Firenze, rapina in banca sventata dalla polizia: 2 arresti. Come un film: tutti i presenti sono usciti con le mani alzate, fra cui gli stessi malviventi, poi fermati(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:46:00 GMT)

Firenze - un'altra donna aggredita alle Cascine : rapinata mentre correva : Firenze, 25 luglio 2018 - Era a correre alle Cascine, come fa sempre ormai da anni, ed è stata rapinata da un uomo descritto con la carnagione scura, molto probabilmente un magrebino. La vittima è una ...

Firenze - rapinano la madre : lei accusa gli zingari su Facebook. 'Ma non voglio commenti razzisti' : 'Vorrei dissociarmi da quanti in queste ore hanno scritto e continueranno a scrivere sotto il mio post insulti razzisti e parole d'odio, perché io non l'ho mai fatto e non inizierò certo a farlo ora'. ...