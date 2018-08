FIGLI GAY | PAPA | “SE BAMBINI PROVATE CON LA PSICHIATRIA” Francesco invita a dialogo | ma

Papa Francesco : "FIGLIo gay va sempre accolto - serve la famiglia"/ "Se ancora bambini la psichiatria è utile" : Papa Francesco, la risposta su figli gay: 'va sempre accolto, serve la famiglia. Se bambini la psichiatria può essere utile, ma l'importante dialogo'.

Papa Francesco : "Un FIGLIo gay va sempre accolto - silenzio non è rimedio" : Se un figlio rivela la sua omosessualità ai genitori, questi devono "pregare, non condannare, dialogare, capire, fare spazio perché si esprimi" perché altrimenti viene meno "la maternità e la paternità". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Mai dirò che il silenzio è un rimedio. Tu sei mio figlio, sei mia figlia, come io sono tuo padre, tua madre. Parliamo. ...

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su migranti e FIGLI coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Registrazione negata ai FIGLI di due mamme - l'Arcigay risponde al sindaco : CREMONA - risponde punto per punto, l'Arcigay Cremona, al sindaco Gianluca Galimberti che ha recentemente negato la Registrazione di figli di due coppie di donne che nasceranno grazie alla ...

Gay - il sindaco di Sesto Di Stefano (Fi) : “No a registrazione FIGLIo di due donne. Bambino deve avere padre e madre” : “Un Bambino deve avere una mamma e un papà“. Con questa giustificazione Roberto Di Stefano, il sindaco in quota Forza Italia di Sesto San Giovanni, ha annunciato che non accoglierà “la prima richiesta di trascrizione all’anagrafe per un Bambino figlio di due madri donne“. Parole che ricordano quelle di Matteo Salvini di due settimane fa, quando aveva difeso l’annuncio del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana di ...

FIGLI nati da gay - chi fa politica contro i genitori ricordi che a perderci sono i bambini : di Marica Moscati e Roberto Sormani Le donne ridotte a semplici “madri” anziché persone. I bambini considerati “minori” da proteggere anziché valorizzare. I loro diritti travisati, manipolati e poi negati. La genitorialità come legame essenzialmente biologico. L’idea di famiglia del governo viene da un mondo diverso da quello costruito con decenni di lotte e mutamenti anche radicali. Questo osserviamo analizzando le parole del ministro Lorenzo ...

Fontana : «Sui FIGLI delle coppie gay applico la legge - e alle donne dico non abortite» : La guerra mediatica che si è scatenata contro di lui ha avuto il risultato di farlo apparire come il martire di un nuovo mondo». Quanto agli immigrati, Fontana ha chiarito che «servono a contrastare ...

FIGLI di coppie gay - Appendino vs Fontana : «Torino continuerà le registrazioni» : Tra pochi giorni a Torino un’altra coppia gay potrà registrare il proprio bambino. È questa la risposta del sindaco pentastellata Chiara Appendino alla nuova chiusura del ministro Lorenzo Fontana ai riconoscimenti di Figli di famiglie omogenitoriali. «Sono pratiche vietate dal nostro ordinamento», ha dichiarato il ministro per la Famiglia e e le Disabilità, ascoltato dalla Commissione Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche ...

FIGLI coppie gay - de Magistris accusa : 'Governo oscurantista sui diritti civili' : 'La città di Napoli andrà avanti. Sul tema dei diritti e delle libertà civili non ci fermeremo mai e non ci fermerà un governo oscurantista'. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ...