Ferrari svela la 488 Pista Spider in anteprima mondiale a Pebble Beach

Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una nuova serie speciale : La Ferrari potrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17 settembre il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

F1 - Wolff svela : “posizioni congelate anche se Bottas fosse stato al comando. Ferrari? Kimi sfortunato” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato come la scuderia avrebbe congelato le posizioni dopo la Safety-Car anche se in testa ci fosse stato Bottas L’ordine di scuderia, che piaccia o no, è sempre considerata una situazione borderline. Criticata da molti, accolta con favore da altri, soprattutto in ottica classifica. Ferrari e Mercedes, a proprio modo, ne hanno fatto uso durante il Gp di Germania, dando il via a discussioni e ...

Ferrari SUV - Marchionne svela la data dell’atteso debutto : A margine della consegna di una Jeep Wrangler ai Carabinieri Marchionne ha svelato succulenti dettagli sul futuro SUV targato Ferrari In occasione della consegna di uno speciale esemplare della Jeep Wrangler all’Arma die Carabinieri, l’Amministratore Delegato di FCA, Sergio Marchionne, è tornato sull’argomento del futuro SUV targato Ferrari, primo veicolo di questo tipo della Casa Maranello che sta facendo molto discutere appassionati del ...