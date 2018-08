Ferrari 488 Pista Spider | la più veloce nella storia del Cavallino

Ferrari svela la 488 Pista Spider in anteprima mondiale a Pebble Beach : La nuova fuoriserie del Cavallino Rampante è stata svelata al pubblico del celebre Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

Ferrari 488 Pista Spider - racing a cielo aperto : Protagonista assoluto il motore V8 più potente mai prodotto da Ferrari, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Si tratta del ...

A Pebble Beach la nuova Ferrari 488 Pista Spider : La Ferrari 488 Pista Spider debutta in anteprima mondiale nell’ambito del celebre Concorso d’Eleganza a Pebble Beach in California. La nuova Serie Speciale è il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante e non poteva che essere svelato in anteprima negli Stati Uniti, un mercato che fin dagli anni 50 ha sempre amato […] L'articolo A Pebble Beach la nuova Ferrari 488 Pista Spider sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ferrari 488 Pista Spider - la cinquantesima 'aperta' è anche la più potente di sempre : 6 In California amano da sempre le Ferrari scoperte e a Maranello lo sanno bene, quindi dove presentare l'ultima aperta se non al Concorso di Eleganza di Pebble Beach [VIDEO]? Il modello in questione è la nuova 488 Pista Spider, ovvero l'ultima en plein air basata sulla mostruosa 488 Pista presentata a Ginevra a marzo. Nello specifico poi la Pista rappresenta la cinquantesima aperta nella storia della casa di Maranello. Ma andiamo ...

Ferrari 488 Pista Spider - debutta a Pebble Beach la Rossa scoperta più veloce di sempre – FOTO : Al Concorso di eleganza di Pebble Beach (California), Ferrari toglie i veli alla nuova 488 Pista Spider, la cinquantesima vettura “aperta” prodotta a Maranello: si tratta della scoperta più performante mai realizzata dalla Scuderia italiana, nonché quella col miglior rapporto peso/potenza di sempre, pari a 1,92 kg/Cv. Derivata dall’omonima versione coupé, la 488 Pista Spider è spinta da un motore V8 biturbo di 3.9 litri, che eroga la ...

Ferrari<br> - La 488 Pista Spider debutta a Pebble Beach : Per presentare la nuova 488 Pista Spider la Ferrari non poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di Pebble Beach. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia Spider 16M e ...

Ferrari 488 Pista Spider - la più potente di sempre" : Un risultato reso possibile dall'utilizzo del motore V8 più potente mai prodotto da Ferrari, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year ...

Ferrari 488 Pista Spider - iperscoperta : Notizie in anteprima dal mondo dell'auto sul Corriere della Sera. Leggi e confronta le ultime novità rilasciate dalle case automobilistiche.

Ferrari 488 - La Pista Spider debutta a Pebble Beach : Per presentare la nuova 488 Pista Spider la Ferrari non poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di Pebble Beach. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia Spider 16M e ...

Ferrari 488 - La Pista Spider star a Pebble Beach : Per presentare la nuova 488 Pista Spider la Ferrari non poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di Pebble Beach. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia Spider 16M e ...

Ferrari Challenge : debutto della nuova 488 a Brno : Il Ferrari Challenge Europe affronta questo weekend il quinto round della stagione tornando in Repubblica Ceca da dove manca dal 2014. Si tratta quindi del debutto della nuova 488 Challenge su una delle piste più belle e impegnative d’Europa, con i suoi cambi di pendenza, i suoi curvoni e le due accelerazioni da brivido. Tre […] L'articolo Ferrari Challenge: debutto della nuova 488 a Brno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...