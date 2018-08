Feher ACH-1 | il primo casco al mondo con l’aria condizionata dentro – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Evolve anno dopo anno l’abbigliamento per motociclisti: così, dopo i giubbotti con airbag integrato, arriva ilaldotato di… aria. Si chiamaACH-1 e vanta un sistema di climatizzazione brevettato che filtra e raffredda. Quest’ultima viene poi indirizzata uniformemente sulla testa del pilota: ciò permette di abbattere di 10/15 gradi la temperatura interna rispetto a quella ambientale. IlACH-1 utilizza la medesima tecnologia adoperata per la ventilazione dei sedili di vetture di lusso. Il tutto si basa su una piccola termopompa abbinata un particolare tessuto tubolare messo a punto dallae capace di distribuire l’aria fresca all’interno del: il sistema è alimentato da un piccolo cavo connesso alla batteria della moto. In alternativa, però, si possono utilizzare delle batterie specifiche, vendute ...