Fantacalcio 2018-2019 | i voti e i risultati della seconda giornata Tutti i bonus e malus

Pagelle/ Napoli-Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Napoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:18:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Lazio (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Pagelle/ Juventus Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta e le possibili sorprese. Le rose e i voti al calciomercato : Mancano poche ore all’inizio della seconda giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà alle ore 18.00 con Juventus-Lazio, ultimi momenti a disposizione per tutti i magic allenatori che vogliono mettere a posto la propria rosa in vista del nuovo turno del Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si sviluppa in parallelo al massimo campionato italiano. Molte leghe, compresa quella ufficiale della Gazzetta dello Sport, hanno deciso di ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per la formazione della seconda giornata. Possibili jolly e bonus : Nel weekend del 25-27 agosto si giocherà la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Incomincia il campionato e riparte anche il Fantacalcio, il fantasy game ispirato alle partite reali e che appassiona migliaia di fantallenatori che si divertono ad allestire le proprie squadre. Di seguito i consigli di OA Sport su chi puntare e su chi evitare per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. JUVENTUS-LAZIO: consigliati: ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta e le quotazioni magic. Possibili assi e sorprese a poco prezzo : Sono giorni frenetici per tutti gli appassionati di Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A. Dopo la prima giornata del massimo campionato disputata lo scorso weekend, è già tempo di pensare alla seconda che si svolgerà nel weekend del 25-27 agosto caratterizzata da ben tre big match come Juventus-Lazio, Napoli-Milan e Inter-Sassuolo mentre la Roma giocherà il posticipo contro l’Atalanta. I magic ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote magic per le aste e le rose delle 20 squadre. Consigli e possibili sorprese : La Serie A 2018-2019 è iniziata lo scorso weekend con la disputa della prima giornata e contestualmente è partito anche il Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo al massimo campionato italiano di calcio. Tutti i magic allenatori impegnati con il divertente gioco che prende in considerazione le prestazioni dei giocatori in campo hanno potuto gioire o piangere in base ai risultati acquisiti: si sa, partire col piede giusto è ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’asta. Scommesse - sorprese e uomini da bonus : Sei un ritardatario e devi ancora allestire la tua squadra per il Fantacalcio 2018-2019? La prima giornata di campionato è andata malissimo e hai preso paga dai tuoi amici che hanno già incominciato a farsi beffe delle tue scarse doti da magic allenatore? Oppure stai cercando ulteriori consigli per rinforzare la tua rosa, trovare gli uomini che possono fare saltare il banco e che ti facciano mettere la freccia nei confronti dei tuoi ...

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della prima giornata. Tutti i bonus e malus : Nel weekend del 18-20 agosto si è disputata la prima giornata della Serie A 2018-2019, è incominciato il campionato ed è partito così anche il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti in pagella (di Gazzetta dello Sport), ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’asta. Possibili sorprese e jolly dopo la prima giornata : CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL Fantacalcio CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio? Il mercato si è chiuso a ridosso della prima giornata e molti di voi avranno pianificato in questa settimana l’asta che deciderà il miglior fantallenatore della vostra cerchia di amici. OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 1.a Giornata 2018-2019 : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 1.a Giornata 2018-2019 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 1.a Giornata della Seria A 2018-2019 La 1a Giornata del […]

Pagelle / Torino-Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti : Dzeko migliore in campo (Serie A 2018-2019 - 1^ giornata) : Pagelle Torino Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Dzeko migliore in campo all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:28:00 GMT)

PAGELLE / Sassuolo Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Domenico Berardi segna su rigore, i nerazzurri finiscono subito ko(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:16:00 GMT)