Fallout 76 non sarà mai un gioco offline

Fallout 76 non sarà disponibile su Steam : A quanto pare anche Fallout 76 seguirà un trend che si sta lentamente sempre più diffondendo tra diverse compagnie di spicco dell'industria videoludica.Bethesda ha confermato a PCGamer che il titolo non arriverà su Steam, la piattaforma Valve punto focale del gaming su PC. Un rappresentante della compagnia lo ha confermato in una email sottolineando che il discorso vale sia per la beta che per il gioco finale: "la versione PC di Fallout 76, sia ...

Bethesda : non tutte le nostre IP vendono come Fallout e The Elder Scrolls : A livello di vendite sono 2 le produzioni di punta in casa Bethesda, Fallout e The Elder Scrolls e pur avendo a disposizione molte altre IP validissime, quest'ultime non riescono mai a raggiungere i livelli di vendita delle sopracitate.Per Bethesda non è un problema, infatti come riporta Gamingbolt, Il VP Pete Hines ha affermato durante un'intervista che non tutte le IP devono necessariamente vendere come Fallout e The Elder Scrolls, altrimenti ...

Per Todd Howard Fallout 76 non è comparabile con DayZ o Rust : Tutto quello che sappiamo su Fallout 76 fa pensare ad un online multiplayer survival. Non è dello stesso avviso Bethesda che, come riporta PC Gamer ha affermato durante un'intervista che per capire davvero il gioco bisogna evitare la parola survival:"Evitiamo la parola survival, perché la mente delle persone va subito verso giochi come DayZ e Rust, questi paragoni non sono molto fondati per il alvoro che stiamo facendo. Se pensate alla modalità ...

Bethesda mette le mani avanti : Fallout 76 non sarà un gioco perfetto alla sua uscita : Fallout 76 è un gioco che si preannuncia come rivoluzionario per la famosa serie targata Bethesda per molteplici motivi. La saga, arrivata ormai a Fallout 4, è diventata famosa per aver proposto ai giocatori un'esperienza fortemente basata sul single player, al contrario con il prossimo episodio in uscita il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, l'avventura si sposterà sull'online. Fallout 76 è un gioco completamente online I fan storici della ...

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : gli sviluppatori perfezioneranno il gioco grazie al feedback della community : Bethesda sta testando i propri limiti quest'anno con l'uscita di Fallout 76, l'atteso gioco ambientato nell'universo di Fallout, che porterà i giocatori in un mondo post apocalittico online. Tuttavia, il titolo sarà ben lungi dall'essere perfetto quando verrà pubblicato e Bethesda terrà a mente il feedback dei giocatori per perfezionarlo, migliorarlo e per portare nuovi contenuti in modo abbastanza frequente lungo il percorso.Durante GameLab, ...

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : Bethesda spiazza i fan : Cresce l'attesa per la beta di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Bethesda, che rappresenta un vero e proprio primato per la serie: sarà infatti il primo capitolo del brand votato in maniera esclusiva all'online, un fattore che non ha mancato di suscitare perplessità e polemiche tra i fan più irriducibili. Con l'uscita che è stata già fissata per il prossimo autunno inoltrato, negli studi di Bethesda procedono ...

Fallout 76 : i giocatori sotto il livello 5 non potranno essere uccisi in PvP. I server dedicati al gioco in single player arriveranno dopo il lancio : Se siete tra i giocatori in attesa di Fallout 76, ma allo stesso tempo siete preoccupati per le numerose novità che discostano il titolo dai classici della serie, abbiano alcune notizie per voi. Innanzitutto, vi segnaliamo di non aver paura di essere uccisi da qualcuno di livello più alto all'inizio dell'esperienza: Todd Howard ha confermato che i giocatori al di sotto del livello 5 non potranno essere uccisi in PvP. Stando a quanto riportato ...

Fallout 76 non supporterà il cross play su tutte le piattaforme. La colpa è di Sony? : Fallout 76 come sappiamo sarà un titolo interamente devoto all'online, per cui la possibilità del gioco in cross play rappresenta sicuramente una proposta allettante per gli appassionati della serie.Ebbene come riporta VG247, Todd Howard ha escluso la possibilità di poter giocare in cross play tra PS4, Xbox One e PC, criticando in maniera diretta Sony e la sua politica al riguardo."Ci sarebbe piaciuto proprio fare un cosa del genere" dichiara lo ...

