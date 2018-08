FAHRENHEIT 451 Lo scontro che lascia il film di Bahrani senza anima

Tutti pazzi per Michael B. Jordan - da «The Wire» a «FAHRENHEIT 451» : Montag è un giovane pompiere che si aggira per le megalopoli. In mano ha un lanciafiamme. Il suo compito non è spegnere gli incendi, ma appiccarli. Per bruciare libri e tutto ciò che genera cultura. Se la trama vi è familiare è perché è quella di Fahrenheit 451 (il 29 giugno su Sky Cinema Uno alle 21:15), il film targato Hbo tratto dal romanzo cult del 1953 di Ray Bradbury, già portato al cinema nel 1966 da François Truffaut. A dare il volto al ...