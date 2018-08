F1 | Mondiale 2018 | Sebastian Vettel torna dalle vacanze e sbanca Spa | ora punta alla

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde è già in forma Mondiale. A 38 anni può puntare anche alla classifica generale? : Un ragazzino di 38 anni è andato a prendersi la scena nella seconda tappa della Vuelta a España 2018: nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, che prevedeva il primo arrivo in salita della corsa spagnola, Alejandro Valverde ha sfoderato tutti i suoi cavalli per imporsi in uno spettacolare testa a testa contro il ben più giovane Michal Kwiatkowski, nuovo leader della classifica generale. Una dimostrazione di forza davvero ...

MotoMondiale 2018 : una gara in meno - vantaggio per i leader dei Campionati. Sorridono Marquez - Bagnaia e Bezzecchi : Una domenica negativa per il Motomondiale. L’annullamento delle gare delle tre classi, a Silverstone (Gran Bretagna), è una sconfitta per gli organizzatori, sopraffatti dalla pioggia e da una gestione dell’asfalto del circuito decisamente rivedibile. Lo scarso drenaggio e le buche presenti in pista hanno portato a questa decisione, avallata dai piloti, anche se alcuni non sono stati coinvolti nella riunione in Safety Commission, ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Guida Bezzecchi : Quello che tutti temevano si è materializzato: a Silverstone ha vinto la pioggia. Il Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3 non ha potuto prendere il via, per colpa delle condizioni meteo avverse e, soprattutto, per l’asfalto della pista del Northamptonshire che non permetteva un drenaggio sufficiente dell’acqua presente. La soluzione, drastica, ha fatto sì che non prendesse il via nessuna delle tre gare e, nel caso della classe ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti - Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : gara cancellata per troppa pioggia : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti rimane invariato per la cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna 2018. A Silverstone piove troppo, le condizioni della pista sono pericolose

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Marquez in testa : Non si è disputato il GP di Gran Bretagna 2018, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, a causa dell’impraticabilità della pista dovuta alla fitta pioggia caduta a Silverstone. Marc Marquez rimane saldamente in testa alla Classifica generale con un largo vantaggio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018: Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2018 1 Marc Marquez Honda SPA 181 2 Valentino ...

Moto2 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia : La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata. Classifica Mondiale 2018 ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : lotta serratissima tra Ferrari e Mercedes : La Mercedes ora ha quindici punti di vantaggio nei confronti della Ferrari nella Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Dopo il GP del Belgio 2018, dove Sebastian Vettel ha vinto ma Kimi Raikkonen si è ritirato, le Frecce d’Argento conservano un piccolo margine nei confronti delle Rosse ma la lotta per il titolo iridato è davvero serratissima. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Sebastian Vettel accorcia le distanze - -17 da Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è portato a 17 punti di distacco da Lewis Hamilton nella Classifica del Mondiale piloti F1. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il GP del Belgio 2018 proprio davanti al britannico e ha così recuperato sette lunghezze fondamentali per tenere aperti i conti. La lotta tra i due titani è sempre più intensa, chi vincerà il quinto titolo iridato della carriera? Classifica Mondiale piloti ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori - Gp Belgio 2018 : Vettel riapre tutto - -14 da Hamilton! : CLASSIFICA FORMULA 1: dopo il Gran Premio del Belgio 2018, iil vincitore Sebastian Vettel guadagna 7 punti su Lewis Hamilton che rimane comunque al comando della graduatoria dei piloti

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : gara in DIRETTA. Battaglia totale tra Vettel e Hamilton - si decide il Mondiale! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10 . Buon ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : gara in DIRETTA. Battaglia totale tra Vettel e Hamilton - si decide il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il giorno tanto atteso della gara, a Spa-Francorchamps non si può più scherzare, oggi si potrebbe indirizzare la corsa verso il titolo iridato: questo appuntamento sarà davvero molto importante, la Battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton entrerà nel vivo, il momento del testa a testa tra i due rivali è arrivato. Le qualifiche sono state caratterizzate ...

LIVE Motocross - GP Bulgaria 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale - Tony Cairoli si gioca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al ...

CLASSIFICA FORMULA 1 / Mondiale piloti e costruttori - Gp Belgio 2018 Spa : Sirotkin ancora a 0 punti : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio del Belgio 2018, atteso questa domenica 26 agosto sulla pista di Spa Francorchamps.