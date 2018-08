F1 | GP Italia 2018 | programma | orari e tv del fine settimana a Monza

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo lunedì 27 agosto. Programma - orari e tv : Comincia lo US Open, ultimo Slam stagionale. Sui campi di Flushing Meadows tocca oggi anche a cinque dei nove italiani presenti. Non avrà un compito semplice Andreas Seppi, che giocherà contro Sam Querrey, decisamente a suo agio su questa superficie, nonostante l’azzurro sia in vantaggio nei confronti diretti (5-2). Match complicato anche per Paolo Lorenzi, che se la dovrà vedere con uno degli astri nascenti della NextGen, il britannico ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati in agenda (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 03:58:00 GMT)

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 2018 : un oro ed un argento per l’Italia nell’ultima giornata : Si chiude con altre due medaglie, un oro ed un bronzo, la trionfale spedizione azzurra agli Europei Junior/under 23 di Ciclismo su pista di Aigle: in Svizzera oggi titolo continentale nel madison Junior femminile con Vittoria Guazzini e Gloria Scarsi e gradino più basso del podio con Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo nella stessa gara della categoria under 23. Nel madison Junior femminile oro e titolo europeo per Vittoria Guazzini e Gloria ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : il medagliere finale. Italia a secco nelle specialità olimpiche : L’Italia chiude con una sola medaglia i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo è salito sul gradino più basso del podio soltanto il C4 500 metri maschile, specialità non olimpica. Sono arrivate invece ben tre medaglie dalla paraCanoa, con l’oro di Esteban Farias, l’argento di Eleonora De Paolis, ed il bronzo di Fabrizio Mancarella. Andiamo a scoprire chi ha vinto il medagliere generale, quello delle ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : l’Italia chiude in bellezza - due medaglie nelle Finali di Specialità : L’Italia chiude in bellezza l’ultima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale e aver alzato al cielo il trofeo del circuito internazionale itinerante, le Farfalle hanno brillato anche nelle Finali di Specialità a Kazan (Russia) mettendosi al collo altre due medaglie. Le ragazze di Emanuela Maccarani concludono al terzo posto la prova con i cinque ...

E alla fine arriva Polly/ La trama e curio del film su Italia 1 con Ben Stiller (oggi - 26 agosto 2018) : E alla fine arriva Polly, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Ben Stiller e Jennifer Aniston, alla regia John Hamburg. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:44:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento in Brianza il 2 settembre : Neanche il tempo di respirare che nel prossimo weekend del 31 agosto-2 settembre si correrà il GP d’Italia a Monza, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Dopo l’impegno di Spa (Belgio), il Circus torna in azione: si correrà sul tracciato brianzolo, sulla pista più veloce di tutto il campionato. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, ricomincia la sfida totale tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis ...

Wimbledon/ Su Italia 1 il film con Paul Bettany e Kirsten Dunst : le curiosità (oggi - 26 agosto 2018) : Wimbledon, il film sportivo in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Paul Bettany, Kirsten Dunst, alla regia Richard Loncraine. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:22:00 GMT)

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : le favorite della gara femminile. Speranze Italiane tutte su Alice Sotero : Lo sport del soldato sta per incoronare la sua regina: in Messico dal 7 al 13 settembre si terranno i Mondiali senior di Pentathlon moderno. La qualificazione femminile si terrà il 10, mentre la finale è in programma il 12, anche se il giorno prima si disputerà il ranking round di scherma. Tante le pretendenti al trono della numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, oro lo scorso anno: ci saranno al via la magiara Tamara Alekszejev, ...