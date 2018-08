F1 | GP Italia 2018 | le indicazioni della Pirelli “Qualifiche cruciali a Monza Gomme più

Offerte 3 Italia estate 2018 - c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN - Info costi e dettagli : Offerte 3 Italia estate 2018, c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN Offerte 3 Italia estate 2018, c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN - Info costi e dettagli 3 ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - Fca a +3 - 46% (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:54:00 GMT)

Vela - Europei RS : X 2018 : la consacrazione di Mattia Camboni. L’Italia si gode un windsurf a dir poco florido : 22 anni, già una Olimpiade alle spalle e un titolo Europeo appena conquistato. È l’identikit di Mattia Camboni, fresco campione continentale nella classe RS:X di Vela. Un successo che ha posto il punto esclamativo ad un’estate d’oro per lui, in tutti i sensi, cominciata con la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e proseguita con il sesto posto ai Mondiali di Aarhus, valso il pass olimpico per l’Italia. La vittoria di ...

BULLETPROOF/ Su Italia 1 il film di Ernest Dickerson (oggi - 27 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film BULLETPROOF con nel cast Adam Sandler. La critica lo ha stroncato, ma sono numerosi quelli che hanno dimostrato di apprezzarlo. (oggi, 27 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Juventus a +14 - 9% - Unicredit a -1 - 5% (27 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:44:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : Nico Hulkenberg penalizzato di dieci posizioni a Monza dopo l’incidente in Belgio : Costa caro al tedesco della Renault Niko Hulkenberg l’incidente al via del GP di Spa (Belgio), tredicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il teutoNico dovrà scontare, infatti, 10 posizioni in griglia di partenza nel prossimo appuntamento a Monza (2 settembre). Una decisione presa dalla FIA nel post-gara, dopo aver visionato e verificato i filmati, ascoltando anche la versione dello stesso Hulkenberg che si è assunto, con onestà, ...

Bulletproof/ Su Italia 1 il film con Adam Sandler (oggi - 27 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film Bulletproof con nel cast Adam Sandler. La critica lo ha stroncato, ma sono numerosi quelli che hanno dimostrato di apprezzarlo. (oggi, 27 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:45:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Unicredit a -0 - 8% - Mediaset a +1 - 2% - 27 agosto 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI.

Ghost Rider - Spirito di vendetta/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi - 27 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film Ghost Rider - Spirito di vendetta che vede come protagonista Nicolas Cage, nel cast anche Violante Placido e Idris Elba. (oggi, 27 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Meeting di Rimini 2018. Vittadini : 'L'Italia per essere unita deve puntare sulle proprie differenze' : Più che Pil, la parola chiave è il lavoro dell'uomo necessario in un'economia che sia circolare. In questo Meeting abbiamo ospitato economisti che ci hanno parlato del Bes, ci hanno detto che bisogna ...

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo lunedì 27 agosto. Programma - orari e tv : Comincia lo US Open, ultimo Slam stagionale. Sui campi di Flushing Meadows tocca oggi anche a cinque dei nove italiani presenti. Non avrà un compito semplice Andreas Seppi, che giocherà contro Sam Querrey, decisamente a suo agio su questa superficie, nonostante l’azzurro sia in vantaggio nei confronti diretti (5-2). Match complicato anche per Paolo Lorenzi, che se la dovrà vedere con uno degli astri nascenti della NextGen, il britannico ...

F1 - GP Italia 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Monza : Neanche il tempo di respirare che nel prossimo weekend del 31 agosto-2 settembre si correrà il GP d’Italia a Monza, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Dopo l’impegno di Spa (Belgio), il Circus torna in azione: si correrà sul tracciato brianzolo, sulla pista più veloce di tutto il campionato. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, ricomincia la sfida totale tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis ...