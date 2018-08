F1 | GP Belgio 2018 | Ferrari | la settimana che porta a Monza inizia nel miglior modo

Video/ Formula 1 - Gp Belgio 2018 : highlights - classifica piloti e costruttori dopo Spa : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio del Belgio 2018, vinto da Sebastian Vettel a Spa. Hamilton e la Mercedes rimangono leader delle classifiche piloti e costruttori.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 03:02:00 GMT)

GP Belgio F1 2018 : i promossi e i bocciati di Spa-Francorchamps : Nonostante la pole mancata al sabato il quattro volte campione del mondo è riuscito a strappare la prima posizione a Hamilton grazie a un gran sorpasso al via. L'ottima gestione della gara ha ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2018 : gli highlights della gara - vittoria memorabile di Sebastian Vettel! Battuto Hamilton : Spettacolo incredibile durante il GP del Belgio 2018, non sono mancate emozioni nella tredicesima tappa del Mondale F1 corsa sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel ha vinto grazie a un bel sorpasso su Lewis Hamilton lungo il rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro, ma non sono mancati incidenti e colpi di scena. Di seguito il VIDEO con gli highlights del GP del Belgio 2018. FOTOCATTAGNI Clicca qui ...

F1 - Pagelle GP Belgio 2018 : Vettel perfezione - Hamilton battuto - Raikkonen sfortunato - Verstappen che sorpasso! : Il Gran Premio del Belgio è andato in archivio. La gara ha sorriso a Sebastian Vettel (Ferrari) davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e a Max Verstappen (Red Bull). Un successo che consente al tedesco della Rossa di accorciare le distanze in graduatoria (-17) nei confronti di Hamilton nel Mondiale piloti, in vista del round di Monza (2 settembre). Di seguito le Pagelle: Pagelle GP Gran Bretagna 2018 SEBASTIAN Vettel (FERRARI) – VOTO ...

Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “La Ferrari ha trovato qualche trucco particolare. Ho fatto tutto il possibile” : Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo è stata sorpassato da Sebastian Vettel sul rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro e non è più riuscito a contrastare il tedesco della Ferrari che ha dominato la gara in lungo e in lungo. Il pilota della Mercedes conserva comunque il primo posto in classifica generale con 17 punti di vantaggi sul teutonico. Il ...

F1 - RISULTATI GP Belgio 2018 : VETTEL TORNA AL SUCCESSO DAVANTI AD HAMILTON E VERSTAPPEN : F1, RISULTATI GP BELGIO 2018 : Vince Sebastian VETTEL DAVANTI ad HAMILTON e VERSTAPPEN. Una carambola pazzesca al via elimina dai giochi Raikkonen e Ricciardo. Bottas risale dall’ultima alla quarta posizione. Bene le due Force India, quinta e sesta al termine della prima gara dopo il cambio di proprietà. Subito fuori Alonso, Hulkenberg e Leclerc. La pioggia non arriva come da previsioni e la gara scivola via piuttosto lineare sin ...

F1 - Qualifiche GP Belgio 2018 : pole di Hamilton - Vettel secondo : F1, Qualifiche GP Belgio 2018 : Spa e pioggia sono garanzia di spettacolo. Ma pioggia è anche garanzia che Lewis Hamilton sia il favorito per la pole. E così, dopo un Q1 e Q2 non esaltanti, il campione del mondo in carica centra la pole nel caos del Q3 bagnato. secondo Vettel con Ocon e Perez clamorosamente ad occupare la seconda fila. Raikkonen (sesto) e le Red Bull restano indietro a causa di una errata strategia sul timing per l’uscita ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza… : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “È stato un grande weekend. Ora a Monza con ottimismo!” : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio di F1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton subito dopo la partenza e si è involato verso una grande vittoria, con cui si è portato a 17 punti dal britannico. Comprensibile la sua soddisfazione, espressa subito dopo l’arrivo: “Ho fatto una bella partenza, Lewis mi ha spinto tanto a sinistra ma sapevo che avevo una possibilità più avanti“. Possibilità che Vettel ha sfruttato alla ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori - Gp Belgio 2018 : Vettel riapre tutto - -14 da Hamilton! : CLASSIFICA FORMULA 1: dopo il Gran Premio del Belgio 2018, iil vincitore Sebastian Vettel guadagna 7 punti su Lewis Hamilton che rimane comunque al comando della graduatoria dei piloti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:28:00 GMT)