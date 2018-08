blogo

: Ex calciatore Fiorentina pubblica falsi annunci sessuali sull'ex moglie, condannato a 6… - gossipblogit : Ex calciatore Fiorentina pubblica falsi annunci sessuali sull'ex moglie, condannato a 6… - CorriereAdriati : Thomas Repka, ex calciatore della Fiorentina: «Fate sesso con mia moglie» (y) Segui il Corriere Adriatico e resta… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Tomas Repka, ex difensore ceco della, è statoa sei mesi di carcere. L'ex, oggi 44enne, è finito nei guai dopo la denuncia sporta dalla sua ex. Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dal tribunale di Brno, Repka avrebbeto almeno tre, tutti, in cui offriva prestazionia pagamento da parte dell'ex, Vladka Erbova. Tutti glierano corredati da foto della donna e dal suo numero di telefono.Sembra che Repka non abbia agito da solo; ad aiutarlo, nel realizzare uno degli, sarebbe stata la sua attuale compagna. Non a caso, infatti, la donna è stata condannata a pagare una multa di quasi due mila euro.prosegui la letturaEx'exa 6 mesi di carcereto su Gossipblog.it 27 agosto 2018 15:34.