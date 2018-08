Europa positiva mentre Milano frena : Borse europee in frazionale rialzo, eccezion fatta per Milano che scivola sui dati OCSE . Nel 2° trimestre dell'anno il PIL dell'Italia è stato l'unico del G7 a registrare un rallentamento della ...

Piazza Affari positiva con il resto d' Europa : Giornata positiva per Piazza Affari e per le altre borse europee dopo il finale al rialzo della borsa di Tokyo , sull'allentarsi delle tensioni sulla crisi della lira turca . L' Euro / Dollaro USA ...

Borsa : Europa positiva - a Milano vendite su Fca e Ferrari : In evidenza Telecom, bene anche le banche , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 27 lug - Chiusura positiva per le Borse europee, nel giorno in cui e' emerso che l'economia americana procede a passo di carica. Nel secondo trimestre 2018 il prodotto interno lordo Usa e' salito del 4,1%, allungando il passo rispetto al +2,1% registrato nei primi tre mesi dell'anno.