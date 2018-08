Estate Sforzesca | oltre 30 mila spettatori

Milano. Successo per Estate Sforzesca : stasera ultimo appuntamento : Si chiude questa sera. E’ l’ ultimo dei 75 appuntamenti in cartellone che vede sul palco del Castello alle ore 21

Musica : in 30mila per rassegna 'Estate sforzesca' : Hanno superato quota 30mila gli spettatori di "Estate Sforzesca", la rassegna di spettacoli che ha accompagnato il pubblico milanese per tutta la stagione estiva. Domani l'ultimo dei 75 appuntamenti in cartellone: sul palco del Castello Nic Chester & Milano Elettrica e il DJ ...