Estate | per il 70% dei vacanzieri capelli rovinati al rientro | occhio a phon e cibo

Circeo - un mare di star per salutare l'Estate : l'estate che se ne va deve essere celebrata. E allora via libera a una festa di e in piazza che è un omaggio al Circeo ed ai suoi miti ma anche alla sua accogliente bellezza. L'idea è stata di Paolo ...

Meteo : pausa dal maltempo - per qualche giorno sarà di nuovo Estate : Nei primi giorni della settimana potremmo assistere a un nuovo ribaltone con l'alta pressione africana che si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime. Poi però, a partire da venerdì 31 agosto, secondo le previsioni degli esperti Meteo il tempo peggiorerà di nuovo.Continua a leggere

Estate - Sib : “Successo per la Giornata Nazionale Balneari Italiani” : Oltre 3 milioni di turisti italiani e stranieri hanno preso parte alla prima ”Giornata Nazionale dei Balneari italiani” finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica su ruolo, funzione e importanza della balneazione attrezzata nel nostro Paese e sull’urgenza di risolvere la questione della Bolkestein. La Giornata di mobilitazione, che ha coinvolto oltre 7.000 imprese Balneari in tutte le regioni ...

Milano. Successo per Estate sforzesca : stasera ultimo appuntamento : Si chiude questa sera. E’ l’ultimo dei 75 appuntamenti in cartellone che vede sul palco del Castello alle ore 21

Musica : in 30mila per rassegna 'Estate sforzesca' : Hanno superato quota 30mila gli spettatori di "Estate Sforzesca", la rassegna di spettacoli che ha accompagnato il pubblico milanese per tutta la stagione estiva. Domani l'ultimo dei 75 appuntamenti in cartellone: sul palco del Castello Nic Chester & Milano Elettrica e il DJ ...

L'Estate è già bella che finita - almeno per le Feste dell'Unità : Come il caro vecchio operaio taylorista, specializzato in poche funzioni base, per i critici duri, sostanzialmente due: produrre e consumare,, il caro vecchio militante comunista era specializzato in ...

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’Estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Grande successo per 'Estate sforzesca' - oltre 30mila spettatori : ... la rassegna di spettacoli che ha accompagnato il pubblico milanese per tutta la stagione estiva. Hanno superato quota 30mila gli spettatori del cartellone ricco e multidisciplinare, che ha visto ...

Daniela Santanché - procedimento per infrazione edilizia sulla pagoda del Twiga : ma sarà smontata solo a fine Estate : È dal 29 giugno che, sulla maxi pagoda del Twiga frequentata da Daniela Santanchè, è aperto un procedimento per infrazione edilizia. Lo ha fatto sapere il comune di Pietrasanta a Ettore Neri, il consigliere del Pd che, con la sua interrogazione in consiglio comunale, nei giorni scorsi, aveva domandato se quella struttura in legno, a pochi passi dal mare, con tanto di elettricità, fosse o meno autorizzata. “Secondo lei abbiamo messo questa ...

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza Estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e maltempo estremo : 1/13 ...

5 biografie a fumetti per l’Estate : Giunti al termine dell’estate, c’è ancora tempo per leggere qualche fumetto. Magari con spirito più serio dopo le escursioni nel western, nello steampunk o nell’underground, per tornare gradualmente a impegnarsi dopo il relax (per molti anche mentale) delle vacanze estive. Ecco allora 5 esempi eccellenti di biografie a fumetti: un modo gradevole e di forte impatto per scoprire qualcosa in più su alcuni grandi personaggi ...

Carabinieri di rinforzo a Siracusa per l'Estate : il grazie del colonnello : Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, colonnello Luigi Grasso, gli Ufficiali tutti e i Comandanti di Stazione del Comando Provinciale di Siracusa, nella mattinata odierna hanno ...

Meteo - l’Estate fa una pausa : temporali e temperature a picco di 15 gradi al nord : Il caldo offre una tregua nel weekend: grazie a una perturbazione atlantica pioverà in molte regioni del paese e soprattutto al nord le temperature subiranno un netto crollo.Continua a leggere

Estate in crisi - temporali forti e calo termico previsti per il weekend : Roma - Ultimi giorni di caldo afoso per l'Italia perchè dal week-end la situazione cambierà sensibilmente per l'arrivo di una veloce quanto intensa perturbazione dal Nord Atlantico, che sarà responsabile di nuovi temporali ma anche di un generoso calo delle temperature. Fino a giovedì l'alta pressione non riuscirà però ad evitare qualche fenomeno da instabilità su Alpi, dorsale, Sud ed Isole, da ...