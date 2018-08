Esiste una relazione tra inquinamento ambientale degli interferenti endocrini e

Migranti - Roberto Saviano e il modello Riace : “Ripartiamo da qui per organizzare una nuova rEsistenza” : Roberto Saviano torna a parlare della questione Migranti da Riace, piccolo comune della Locride che ha realizzato un nuovo modello di accoglienza e integrazione che funziona grazie al sogno del sindaco Mimmo Lucano: "Venite qui e organizziamo una nuova resistenza. Avrete la prova oggettiva che ci hanno detto solo menzogne.Continua a leggere

Esiste ancora una letteratura italiana? : Sarà che siamo in un'epoca tanto priva di idee che se dovessi dargli un nome la chiamerei l'"Età del Pongo" - dove ciò che si modella non è una materia prima (il marmo, il bronzo, il ferro, la lingua) ma qualcosa di derivato, ottenuto in laboratorio; qualcosa che, lavorato con cura, assume "l'aspetto di..." eppure non lo è. Quello che ci sembra marmo, bronzo, ferro, quella che ci sembra una lingua e anche uno stile, non sono che oggetti ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca tenta di mettere fine all'Esistenza della madre Ursula : Lo sceneggiato spagnolo “Una Vita” [VIDEO] è sempre in grado di stupire il pubblico. Ci aspettano numerosi colpi di scena secondo gli spoiler dei futuri episodi italiani. In particolare Blanca primogenita di Ursula Dicenta cadra' in preda alla disperazione totale dopo aver dato alla luce il suo bambino. La sorella di Olga avra' un malore subito dopo il parto e quando si riprendera' le verra' riferito che il figlio è morto. La ragazza dopo aver ...

Quanto può rEsistere l’amore vero alla tentazione di una somma altissima di denaro? : Nel film «Proposta indecente» (nella foto) del 1993 il miliardario John Gage (Robert Redford) non riesce nell’intento di avere per una notte Diana Murphy (Demi Moore), che si è messa d’accordo con il marito David (Woody Harrelson) per risolvere il loro disastro finanziario. Una notte d’amore per un milione di dollari. Sin qui la fantasia della sceneggiatrice Amy Holden Jones. E nella realtà? Quanto può resistere l’amore vero alla tentazione di ...

Crollo ponte Genova - geologi : necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere Esistenti e del territorio : Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei ...

Esiste un metodo per riconoscere una persona gay? : Anche i gruppi per i diritti dei gay LGBTQ hanno criticato la ricerca, affermando che è basata su pseudoscienza e che rappresenta un pericolo per i membri della comunità LGBTQ in tutto il mondo. ...

Hong Kong : l'isola tenta di rEsistere alle pressioni di Pechino per una draconiana legge di sicurezza : Le autorità locali hanno proposto il mese scorso la messa la bando del Partito nazionale di Hong Kong, una formazione politica di orientamento indipendentista fondata nel 2016. Le autorità hanno ...

Annunciato LG Q8 (2018) con un display da 6 - 2 pollici e una scocca con rEsistenza militare : LG Q8 (2018) è un nuovo smartphone di fascia media dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo dotato di un ampio display. Ecco le sue feature L'articolo Annunciato LG Q8 (2018) con un display da 6,2 pollici e una scocca con resistenza militare proviene da TuttoAndroid.

FIFA 19 : confermata l'Esistenza di una modalità "Survival" : Sembra proprio che FIFA 19 offrirà una modalità Survival, a confermarlo è una rivista tedesca e stando alle indiscrezioni del caso la modalità in questione dovrebbe funzionare sulla falsa riga della modalità Ultimo Rimasto di FIFA Street, riporta Segmentnext.Per chi non la conoscesse, la modalità Ultimo Rimasto vuole che ad ogni rete segnata il marcatore lasci il campo da gioco, per cui lo scopo è eliminare tutti i membri appartenenti al proprio ...

L'Esistenza del punto G è solo una leggenda? : Da decenni le donne , e gli uomini, di tutto il mondo si interrogano su dove sia il famigerato punto G, il segreto dell'orgasmo femminile. Conosciuto anche come punto Gräfenberg, dal nome di colui che ne parlò per primo, sarebbe un punto molto ...

Nuccio Ordine - In Europa serve una nuova REsistenza : Anzi, con grandissima passione, lancia un grido di allarme: il destino dell'Europa e del mondo non può essere lasciato in mano ai fondamentalismi religiosi, ai nazionalismi, agli «imprenditori della ...

Cavallo dorato : Esiste o è una bufala? : Il Cavallo dorato, quello vero, si chiama l’Akhal-Teke, ha origini nel Turkmenistam ma è particolarmente apprezzato per la sua bellezza in Occidente, dove è raro vederne. Ad incantarci non è solo il colore del suo mantello ma anche le sue prestazioni atletiche. Mentre il suo pelo riflette la luce come nessun altro mantello equino sa fare, l’animale spicca se utilizzato in discipline come endurance, trekking e salto ad ostacoli. ...

Anticipazioni Una Vita : la Dicenta mette fine all'Esistenza di sua figlia Olga : Il popolare sceneggiato “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice spagnola Aurora Guerra e trasmesso sugli schermi televisivi italiani dal lunedì al venerdì, non smette mai di stupire, grazie ad intrighi, misteri e segreti. Le Anticipazioni degli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese ci rivelano che verrà a galla il passato oscuro della malvagia Ursula. Nello specifico, l’ex istruttrice commetterà ...

“Nutella cerca te”. Il lavoro dei sogni Esiste. Esperienza? Nessuna : Vi siete da sempre visti perfetti nel ruolo di assaggiatori di Nutella? Una “importante azienda alimentare” con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, sta cercando “60 giudici sensoriali, assaggiatori-assaggiatrici di semilavorati dolciari”. L’annuncio – che indica come luogo di lavoro la zona della sede della Ferrero, azienda produttrice della mitica crema da spalmare – sembra proprio fare al caso ...