Elle Fanning Quella libertà che ti dà il brivido

Elle Fanning esce con Max Minghella - le foto : Galeotto fu quell'abbraccio. Elle Fanning, lanciatissima attrice 20enne, è stata pizzicata a Londra con il 32enne Max Minghella. Mercoledì pomeriggio i due si sono concessi una passeggiata di coppia per le strade della città, regalando sorrisi e abbracci ai paparazzi.La Fanning, che è in città per le riprese di Maleficent 2 con Angelina Jolie, non ha mai smesso di sorridere, stringendo la mano di Minghella. Va detto che Elle e Max hanno ...

[Trailer] Elle Fanning è la protagonista di Mary Shelley - Un Amore Immortale : "Mary ShElley " Un Amore Immortale" racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin, autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo "Frankenstein", e della sua relazione ardente e tempestosa ...

Elle Fanning «romantica» per «Mary Shelley» : Il film Mary ShElley arriva il 22 agosto al cinema (dopo la première internazionale al Toronto e un’anteprima italiana al Film festival di Torino). La regista è Haifaa al-Mansour, ad oggi l’unica donna saudita ad aver diretto un film. Mentre la protagonista è Elle Fanning, la sorellina di Dakota. LEGGI ANCHEIntervista con Elle Fanning Mary ShElley, per chi non lo ricordasse, è la «mamma» di Frankenstein. Sulla nascita del personaggio ...