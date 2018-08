Elisa Isoardi | gravi accuse contro il partner tv Andrea Lo Cicero | ' E' omofobo'

Elisa Isoardi - dichiarazione d'amore a Salvini. Ecco cosa ha scritto : Il 10 settembre riparte 'La Prova del Cuoco' , al timone del cooking show che avrà anche un nuovo orario - partirà alle 11:30 e non più alle 12:00 - ci sarà Elisa Isoardi , compagna del ministro ...

LA PROVA DEL CUOCO/ Elisa Isoardi ignora la polemica : "Andrea Lo Cicero imprescindibile - farà tutto lui" : Elisa Isoardi racconta la sua PROVA del CUOCO: non una "rivoluzione", ma una "evoluzione" in pieno stile Rai 1. Con lei ci sarà anche Andrea Lo Cicero, su cui proprio non cambia idea.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:44:00 GMT)

Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco - buono il rapporto con Antonella Clerici : Manca poco al ritorno della nuova stagione de La Prova del Cuoco, lo storico programma culinario che ha visto in tutti questi anni Antonella Clerici al timone, con un breve periodo in cui alla conduzione c'è stata Elisa Isoardi. E sarà proprio quest'ultima a riprendere, dopo otto anni, le redini dello show e che, dalle ultime notizie emerse, avrà un vero e proprio cambiamento sia dei cuochi che dello studio. Tuttavia, la compagna di Matteo ...

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco - accuse per il partner Andrea Lo Cicero : «Omofobo e razzista» : Non sembra partire sotto il migliore degli auspici La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi che già pare si stia facendo terra bruciata intorno, supportata dal compagno Matteo Salvini che - secondo le ...

Elisa Isoardi - accuse per il partner nella Prova del Cuoco : 'Lo Cicero omofobo e razzista' : FUNWEEK.IT - Non sembra partire sotto il migliore degli auspici La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi che già pare si stia facendo terra bruciata intorno, supportata dal compagno Matteo Salvini...

Elisa Isoardi parla de La prova del cuoco : “Nessuna rivoluzione” : La prova del cuoco: Elisa Isoardi racconta come sarà il programma Il 10 settembre sarà una data importante per Elisa Isoardi. La conduttrice darà il via alla sua prima edizione da titolare de La prova del cuoco, dopo la “supplenza” di dieci anni fa. Nel 2008 infatti la Isoardi aveva preso momentaneamente il posto di Antonella Clerici in pausa per maternità. Intervistata da Tvblog, la conduttrice di Cuneo ha svelato come sarà la sua ...

Elisa Isoardi a TvBlog : La mia Prova del cuoco della maturità : E' una delle novità più succose della prossima stagione televisiva. Ci riferiamo all'arrivo, anzi al ritorno al timone della Prova del cuoco di Elisa Isoardi. Per la verità non è una novità assoluta, Elisa ha condotto il programma principe del mezzogiorno di Rai1 già in due passate stagioni televisive, stavolta però ci arriva da titolare e con il non trascurabile dettaglio di aver potuto mettere molto del suo nella fase di restyling del ...

Elisa Isoardi ha messo a dieta Matteo Salvini? : L'indiscrezione giunge dal sito Dagospia, dove Alberto Dandolo fa sapere che Elisa Isoardi avrebbe "deciso di rimettere a dieta il suo Matteo Salvini" considerato "il suo aumento di peso dovuto ai bagordi estivi". Il giornalista aggiunge che la conduttrice di Rai1, da settembre alla guida de La Prova del cuoco, si starebbe allenando ai fornelli preparando ricette leggere, sane e a basso contenuto di carboidrati. Se la Isoardi riuscirà a ...

Andrea Lo Cicero - il piddino Michele Anzaldi attacca l'ospite di Elisa Isoardi : 'Omofobo e razzista' : Neanche il tempo di partire per la Prova del cuoco condotto da Elisa Isoardi e già dal Partito democratico partono le prime bordate contro il programma di Raiuno. L'attacco a firma del deputato Pd ...

Elisa Isoardi - promozione mostruosa : Rai - così fa dimenticare Antonella Clerici : La nuova edizione della Prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi , al via il prossimo 10 settembre, avrà una croccante novità: durerà 20 minuti in più Partendo alle 11.30, terminerà alle 13.30. ...

Elisa Isoardi su Instagram : "Siate un cancello aperto". Pioggia di critiche : "Vai a dirlo al tuo compagno!" : È stato travolto da una valanga di critiche il post pubblicato su Instagram da Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini. La futura conduttrice de "La prova del cuoco" ha postato una poesia dell'autore Gio Evan, nel quale si parla di cancelli aperti: "Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri - si legge nelle ultime righe - ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello ...

Elisa Isoardi - "Siate un cancello aperto" / Il post su Instagram scatena la polemica : "Dillo a Salvini!" : Elisa Isoardi ha postato su Instagram una citazione che conclude con la frase "Siate un cancello aperto" che scatena le critiche del web. "Dillo a Salvini" sbottano i follower(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 23:00:00 GMT)

“Dillo a Salvini”. Tutti contro Elisa Isoardi. Questa frase fa discutere e la rete si infuria. Cosa è successo : Elisa Isoardi manda in soffitta l’estate 2018 e si getta a capofitto sul lavoro. Anche perché, l’anno televisivo che sta per arrivare sarà forse il più impegnativo della sua carriera: un conto è fare da supplente, un altro è esserne la titolare del bancone più ‘seguito’ dagli amanti della cucina. Sì, perché come noto da inizio settembre la compagna di Matteo Salvini sarà la nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco: ...

"Siate un cancello aperto" e la rete di scaglia contro Elisa Isoardi : la vicenda : I follower replicano ad un post: "Cancelli aperti e porti chiusi?". Il riferimento è a Matteo Salvini, compagno della...