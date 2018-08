Elisa Isoardi a TvBlog | La mia Prova del cuoco della maturità

blogo

(Di lunedì 27 agosto 2018) E' una delle novità più succoseprossima stagione televisiva. Ci riferiamo all'arrivo, anzi al ritorno al timonedeldi. Per la verità non è una novità assoluta,ha condotto il programma principe del mezzogiorno di Rai1 già in due passate stagioni televisive, stavolta però ci arriva da titolare e con il non trascurabile dettaglio di aver potuto mettere molto del suo nella fase di restyling del programma prodotto da Endemol Shine Italy per Rai1., che vi ha già dato nei giorni scorsi molte anticipazioni rispetto alladel2017-2018 ha incontrato, già al lavoro in questo caldo agosto per preparare al meglio il debutto previsto per lunedì 10 settembre alle ore 11:30 in diretta dallo studio Dear 2 di Roma, per parlare di questo suo nuovo importantissimo impegno televisivo.prosegui la letturaa ...