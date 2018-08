Elia Viviani è tra i grandi

Vuelta a España 2018 : la stagione magica di Elia Viviani con la Quick-Step Floors : Questa è indubbiamente la migliore stagione della carriera su strada di Elia Viviani. Il 29enne veronese oggi alla Vuelta a España ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte velocista del momento, riuscendo a vincere anche l’attesissimo duello con Peter Sagan. Un salto di qualità netto rispetto allo scorso anno, dovuto principalmente al cambio di squadra. Viviani è il corridore più vincente in questo 2018 con 16 vittorie e la sua ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale” : Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche ...

Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Vuelta - da Mijas ad Alhaurin de la Torre : Il ciclista italiano Elia Viviani ha vinto in volata la terza tappa della Vuelta: 178 chilometri da Mijas ad Alhaurin de la Torre, in Andalusia. Al traguardo Viviani ha preceduto un altro italiano, Giacomo Nizzolo, e il campione del mondo Peter The post Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Vuelta, da Mijas ad Alhaurin de la Torre appeared first on Il Post.

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando. Elia Viviani in terza piazza : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) è sempre davanti con 4052 punti. Alle sue spalle, in seconda piazza, Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane terzo il nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo con 3057, precedendo il compagno di squadra Julian Alaphilippe che si fa minaccioso alle sue ...

Vuelta a España 2018 : tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru - Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti : Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni. La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour…” : “Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo“. Parole di Elia Viviani che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Il velocista ha conquistato ben 15 vittorie in stagione (nessuno come lui), si è imposto tra le altre cose in quattro tappe del ...

Vuelta di Spagna – A Viviani non basterà partecipare - Elia ha le idee chiare : “voglio battere Sagan” : Elia Viviani e la Vuelta di Spagna, il ciclista italiano pronto a partire per cimentarsi nell’importante corsa a tappe: ecco le sue impressioni su quello che potrà succedere Con la maglia tricolore addosso Elia Viviani partirà presto per Malaga, da dove il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna. Un appuntamento davvero importante per il ciclista italiano, che dopo il titolo di campione d’Italia, i successi di tappa al Giro ...

Attilio Viviani - il fratellino di Elia : “Oggi torno in pista dopo l’Ungheria. Diventare come lui? Mi serve esperienza” : Oggi Viviani scenderà in pista. Non parliamo di Elia, splendido vincitore della Classica di Amburgo due giorni fa dopo aver disputato degli Europei da protagonista, ma di suo fratello minore. Attilio, reduce dal Giro di Ungheria su strada dove ha macinato 1000 chilometri in cinque giorni, sarà infatti protagonista agli Europei U23 su pista che iniziano oggi ad Aigle (Svizzera). Il 21enne, capace di vincere l’oro nello scratch durante la ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), ...