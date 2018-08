Elena Santarelli si sfoga | La gente falsa striscia

Elena Santarelli risponde alle critiche : “Sono stanca di chi giudica” : Questa volta è bastata una semplice foto per scatenare nuovamente i commenti di tantissimi utenti pronti a giudicare la showgirl Elena Santarelli. Un anno difficile per la compagna di Bernardo Corradi, che ha dovuto fare i conti con i problemi di salute del figlio e che ha cercato con tanta forza di volontà di utilizzare proprio i social per trovare il coraggio, aiutando tante altre persone che devono affrontare ostacoli così grandi nella ...

Elena Santarelli criticata per la foto in montagna : ‘Chi siete per giudicare?’ : Una foto ad alta quota, in montagna, per respirare aria fresca e staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità e da tutti i problemi ad essa legati. Per Elena Santarelli, però, la diapositiva di un momento di vacanza è stata occasione per nuove critiche mosse nei suoi confronti dagli hater, che hanno severamente condannato il gesto della showgirl. Il motivo? Sarebbe dovuta rimanere accanto al figlio malato. Questa volta, però, la ...

Elena Santarelli - critiche per foto in montagna : "Stanca di chi giudica gli altri" : Elena Santarelli si fa fotografare durante una gita in montagna, pubblica lo scatto su Instagram e deve fare i conti con alcuni commenti critici. Un utente, per esempio, chiede - non senza implicita polemica - alla showgirl se abbia portato lassù anche Giacomo, il figlio malato alle prese con un tumore al cervello. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi ha risposto con grande decisione:E sentiamo quali sarebbero le ...

Elena Santarelli / Furiosa su Instagram : "Sono stanca di tutti questi professori!" : ELENA SANTARELLI sbotta contro le accuse di alcuni utenti che le rimproverano la sua posizione agiata e il suo ruolo di mamma. E sulla battaglia contro la malattia di Giacomo...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:15:00 GMT)

Elena Santarelli - impazza la polemica : lei ne ha per tutti - l’accaduto : Elena Santarelli raggiunta da pesanti e tristi insinuazioni. Si accende una polemica su più fronti. La showgirl alza i toni e risponde a tutto e a tutti: “Ho il mio conto corrente… Non sputo sentenze… La notte non dormo bene, ecco la verità” Il web non dorme mai, così come le polemiche che ne scaturiscono. […] L'articolo Elena Santarelli, impazza la polemica: lei ne ha per tutti, l’accaduto proviene da Gossip ...

Elena Santarelli rompe il silenzio nel modo più dolce : Elena Santarelli rompe il silenzio su Instagram e lo fa nel modo più dolce. Negli ultimi giorni la showgirl aveva fatto preoccupare molto i suoi follower. In occasione del suo compleanno infatti era sparita dai social, senza rispondere agli auguri o aggiornare i fan riguardo la sua vita privata. Il pensiero di molti era andato immediatamente a Giacomo, il figlio di Elena Santarelli che ormai da mesi combatte una lunga battaglia contro il ...

“No”. Elena Santarelli - è il compleanno ma non festeggia. E svela la triste verità : Deve essere un momento particolarmente duro per Elena Santarelli: la showgirl manca dai social da diversi giorni e, visto che solitamente è sempre molto attiva, i fan non hanno potuto non notare la sua prolungata “latitanza”, persino il giorno del suo compleanno. I fan si sono chiesti, preoccupati, che cosa le fosse successo ed è difficile non pensare al peggio. In tanti si sono chiesti se, dietro la prolungata assenza della modella dai ...

Elena Santarelli - IL FIGLIO GIACOMO ANCORA IN CURA/ Come sta? "Cerchiamo di dargli una vita normale" : ELENA SANTARELLI ha risposto alle domande di alcuni follower sullo stato di salute di suo FIGLIO GIACOMO. Il piccolo, infatti, è ANCORA in CURA a causa di un tumore. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:06:00 GMT)

Elena Santarelli - il figlio Giacomo ancora in cura/ Come sta? "Non voglio fare il bollettino medico" : Elena Santarelli ha risposto alle domande di alcuni follower sullo stato di salute di suo figlio Giacomo. Il piccolo, infatti, è ancora in cura a causa di un tumore. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Elena Santarelli aggiorna i fan sulla salute del figlio : le cure non sono finite : Elena Santarelli è tornata ad informare i fan sulla malattia del figlio: alla show-girl, sui social, è stato chiesto da alcuni follower come sta Giacomo, che tutti chiamano affettuosamente Jack. Elena, però, preferisce non entrare nei particolari, ma ha voluto specificare che quando questo triste periodo sarà terminato, lei sarà felice di poter condividere la gioia con tutti coloro che l'hanno sostenuta, e ancora la appoggiano, durante questo ...

Elena Santarelli - come sta il figlio? Le cure non sono finite : nuove dichiarazioni : come sta il figlio di Elena Santarelli? News sul piccolo Giacomo Continua la battaglia del piccolo Giacomo contro il tumore. Elena Santarelli ha rivelato che le cure del figlio di nove anni non sono ancora terminate. Al momento, però, la showgirl preferisce non rivelare se il bambino “sta peggio o meglio”. Il motivo? Non vuole […] L'articolo Elena Santarelli, come sta il figlio? Le cure non sono finite: nuove dichiarazioni ...

Elena Santarelli - il silenzio che preoccupa e la marea d’amore dei fan nel giorno del compleanno : Un lungo silenzio e una marea d’amore per darle coraggio: Elena Santarelli ha trascorso lontano dai social il giorno del suo compleanno, preoccupando i fan. La modella di Latina lo scorso 18 agosto ha compiuto 37 anni, ma il suo profilo Instagram continua a non essere aggiornato da diversi giorni. Cosa è accaduto? Si interrogano i fan, preoccupati per le condizioni di salute del figlio Giacomo. Da tempo la Santarelli e il piccolo Jack ...

“Grande traguardo”. La gioia di Elena Santarelli scalda i fan. Cosa è successo : Elena Santarelli sta vivendo un momento drammatico. Suo figlio Giacomo ha un tumore e la showgirl, da qualche mese, ha deciso di raccontare tutto. Un po’ per non fa sentire sole le mamme che stanno vivendo la sua stessa situazione, un po’, forse, anche per liberarsi di quel fardello che condivide con il marito Bernardo Corradi. Elena e Bernardo sono dei genitori attenti e cercano di far sentire la massima tranquillità possibile al loro ...

Elena Santarelli felice per la raccolta fondi promossa da Vieri : “Grande traguardo” : Elena Santarelli entusiasta per la compagna di raccolta fondi organizzata da Bobo Vieri: grandi risultati raggiunti Da quando combattono contro la malattia del figlio, Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono spesi in prima persona per promuovere le iniziative del progetto Heal (Onlus fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori volta a finanziare progetti di ricerca scientifica). […] L'articolo Elena Santarelli felice per la ...