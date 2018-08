Elena Morali E GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA SONO TORNATI INSIEME?/ Foto : "Da settembre si lavora" - la polemica.. : ELENA MORALI e GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA SONO TORNATI INSIEME? Il comico di Colorado pubblica una Foto con l'ex fidanzata e scrive una dolcissima dedica d'amore.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:15:00 GMT)

Elena Morali è tornata con Scintilla per lavorare? Il comico sbotta : Scintilla e Elena Morali sono tornati insieme? la FOTO Cosa sta accadendo nella vita privata e professionale di Elena Morali e Scintilla? I due si erano lasciati prima dell’estate, a ridosso della fine dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato come naufraga anche l’ex Pupa. La Morali, a Pomeriggio 5, aveva ammesso tra le lacrime che la relazione con il comico di Colorado era terminata, senza ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? L’ultima dichiarazione di lui : Elena Morali e Scintilla si sono rimessi insieme? Le ultime parole di lui non sembrano lasciare dubbi Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Dopo la crisi di coppia, come molti sanno, i due hanno continuato a frequentarsi in questi mesi. La stessa showgirl, in più occasioni, aveva spiegato infatti di essere rimasta in buoni […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? L’ultima dichiarazione di lui proviene da ...

Elena Morali - seno rifatto? / La showgirl smentisce : "Tutto naturale - vi mostro qual è la differenza" : Elena Morali ha il seno rifatto? La showgirl smentisce su Instagram con una serie di stories: "Tutto naturale, vi mostro qual è la differenza tra i due decollete"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Elena Morali / “Francesco Monte? È bello e andiamo molto d'accordo ma...” : Elena Morali, intervistata dal settimanale Vero, confessa di essere stata vittima di atti di bullismo quando era adolescente. Il rapporto con Marco Ferri e Scintilla.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Elena Morali / "Alle medie ho subito atti di bullismo per la mia eccessiva magrezza" : ELENA MORALI, intervistata dal settimanale Vero, confessa di essere stata vittima di atti di bullismo quando era adolescente. Il rapporto con Marco Ferri e Scintilla.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:07:00 GMT)

Elena Morali : "Io e Scintilla non siamo tornati insieme" : Ex pupa ma anche naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, Elena Morali recentemente è tornata a far parlare di sé, non solo per la sua presenza nel reality show di Canale 5 ma soprattutto per una situazione sentimentale complicata. Al ritorno dall'Honduras la relazione con il comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli si è interrotta a poco tempo da quello che doveva essere il giorno del loro matrimonio, al momento 'rimandato'.Perché rimandato? ...

Elena Morali / "Bullizzata da piccola per la mia magrezza". E su Scintilla : "Non stiamo insieme ma..." : Elena Morali, intervistata per il settimanale Vero, parla del suo attuale rapporto con Scintilla e chiarisce cosa c'è stato con Marco Ferri. Infine svela un triste dettaglio del suo passato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:55:00 GMT)

Marco Ferri smentisce flirt con Elena Morali/ “Fanta-gossip” : poi svela quanto guadagna e se sarà un tronista : Marco Ferri smentisce un possibile flirt con Elena Morali dopo l'Isola dei Famosi: “Fanta-gossip”: poi svela quanto guadagna su Instagram e se diventerà tronista a Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Elena Morali e Marco Ferri sono stati insieme? Parla l’ex naufrago : Elena Morali e Marco Ferri hanno avuto una storia? L’ex naufrago Parla del sentimento che li ha uniti Del presunto flirt tra Elena Morali e Marco Ferri si è detto e scritto tanto nell’ultimo periodo. Molti siti e giornali di gossip, attenendosi spesso anche alle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati, hanno anche Parlato di una […] L'articolo Elena Morali e Marco Ferri sono stati insieme? Parla l’ex naufrago ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Sui social la dedica della Pupa : "Immensamente grazie" : Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Dopo la vacanza a Formentera, arriva la dedica social della Pupa per il comico: "Non c'è una spiegazione, solo grazie!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Elena Morali - smentito il riavvicinamento con Scintilla - diventa cantante : Il principe William: incontro bollente con Bar Refaeli - LEGGI Prima del debutto nel mondo musicale Elena Morali aveva smentito i rumors riguardo un riavvicinamento con l'ex Scintilla, comico di ...

Elena Morali esordisce come cantante e rivela : “Con Scintilla…” : Scintilla: Elena Morali diventa una pop star Dopo essere diventata una delle opinioniste di Barbara d’Urso, e parte del cast di Colorado, Elena Morali ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. No, non parteciperà all’ennesimo reality. L’ex compagna di Scintilla ha deciso di debuttare nel mondo della musica! Ebbene sì, Laura Pausini, Giorgia ed Elisa dovranno temere il peggio. La showgirl ha da poco rilasciato il suo ...

Elena Morali intervista : “Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavorare con Scintilla e non ho mai litigato con Paola Di Benedetto” : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa […] L'articolo Elena Morali intervista: “Contenta per la mia canzone Touch me, ...