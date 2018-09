Spiagge accessibili : Mare No Limits a Eboli : Non è certamente facile trovare una spiaggia accessibile in Campania, ma la Fondazione Cesare Serono non si è fermata e ne ha trovata una ad Eboli: Mare No Limits. “Abbiamo sviluppato questo progetto perché pensavamo che fosse giusto dare a tutti la possibilità di passare una giornata al Mare senza dover per forza avere l’aiuto di qualcuno”, ci dice Alessio Cuomo. La struttura è totalmente accessibile e dotata di scivolo, passerelle, bagni, ...

Spiagge accessibili : Mare No Limits a Eboli : Non è certamente facile trovare una spiaggia accessibile in Campania, ma la Fondazione Cesare Serono non si è fermata e ne ha trovata una ad Eboli: Mare No Limits. “Abbiamo sviluppato questo progetto perché pensavamo che fosse giusto dare a tutti la possibilità di passare una giornata al Mare senza dover per forza avere l’aiuto di qualcuno”, ci dice Alessio Cuomo. La struttura è totalmente accessibile e dotata di scivolo, passerelle, bagni, ...