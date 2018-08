E' stato arrestato il 19enne che uccise un ragazzo per uno spintone 

Macerata : controlli dei carabinieri - un 34enne arrestato per spaccio : ... - sempre i militari notano altri due soggetti, uno conosciuto per essere frequentatore del 'mondo della droga'. I militari procedono anche al loro controllo e spuntano, nelle tasche di uno di questi,...

Nordcorea - libero giapponese arrestato : 6.30 La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" Tomoyuki Sugimoto, cittadino giapponese di 39 anni che era stato arrestato mentre visitava il porto di Nampo, perché forse aveva ripreso con una telecamera una struttura militare. I media giapponesi avevano parlato del suo probabile arresto a metà agosto. L'agenzia ufficiale Kcna riferisce della liberazione ed espulsione del 39enne, senza però precisare quale fosse il reato ...

Olanda - pedofilo arrestato : uccise bimbo : 0.30 Un uomo ricercato con l'accusa di aver violentato e ucciso 20 anni fa un bimbo in Olanda è stato arrestato in Spagna. Lo ha reso sera la polizia olandese. Il pedofilo,Jos Brech,55 anni,ex scout, era stato visto per l'ultima volta in aprile in Francia, dove possedeva una baita nel Nord-Est del Paese.La vittima Nicky Verstappen,11 anni, era scomparso da un campeggio nell'agosto nel 1998 nella provincia olandese del Limburgo e il suo corpo, ...

Nuovi guai per Paul Gascoigne : l’ex Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale : Paul Gascoigne finisce nuovamente nei guai: l’ex centrocampista della Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale Paul Gascoigne finisce ancora nei guai. Il talentuoso ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese è stato arrestato con la pesante accusa di aver violentato sessualmente una donna su un treno. Gascoigne è stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto e poi rilasciato in attesa di ...

Stupro a Pescara - arrestato stupratore - il Sindaco : "Gesto vile e brutale" : Pescara - Un senegalese di 61 anni è stato arrestato a Pescara per avere violentato una donna di 39 anni del pescarese nei pressi del terminal bus. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 14. L'uomo è stato notato mentre abusava della donna: alcuni viaggiatori hanno allertato la polizia e hanno bloccato il senegalese, poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante. Su disposizione del pm di ...

Arrestato senegalese per lo stupro della 15enne a Jesolo : La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo da un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo lo stupro il ragazzo è scappato, mentre la 15enne è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a ...

Nella Mercedes con la pistola carica nel cruscotto : 41enne arrestato nel Napoletano : In auto con una pistola semiautomatica calibro 7,65, di fabbricazione ceca, nel cassettino sotto il cruscotto lato passeggero, carica con 13 colpi nel caricatore. Dovrà rispondere di detenzione e ...

Lecco : girava video a luci rosse con minori destinati al "Dark web" - arrestato in hotel : Il latitante, un moldavo di 31 anni, ricercato a livello internazionale per pedopornografia e traffico di minori, era in vacanza sul Lario con la compagna

In casa 1 - 2 kg di marijuana - arrestato : Aveva in casa 1,2 chilogrammi di marijuana. Un ventenne incensurato Giuseppe Coluccio è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Gioiosa Ionica con l'accusa di detenzione ai fini di ...

