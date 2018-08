E Salvini sta per prendersi l' Italia | mentre la Seconda Repubblica collassa

Berlusconi difende Salvini "È un'inchiesta assurda" : La solidarietà di Silvio Berlusconi al vicepremier leghista, indagato dai pm per la gestione della nave Diciotti carica di migranti, arriva con un comunicato breve, che non entra nel merito della vicenda politico-giudiziaria. "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini - scrive il leader di Forza Italia -, la cui assurda e inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a lui favorevole. Ancora una volta l'autorità giudiziaria è ...

Salvini indagato : ‘Possono arrestare me ma è difficile fermarci’ : Matteo Salvini è indagato ufficialmente, insieme al suo capo di gabinetto, per i reati di sequestro di persona, abuso di ufficio e arresto illegale. La vicenda è quella della nave Diciotti [VIDEO]della Guardia Costiera italiana, bloccata per giorni nel porto di Catania con il suo carico di circa 150 migranti eritrei per ordine del ministero dell’Interno guidato dal leader della Lega. A decidere di trasferire gli atti al Tribunale dei ministri ...

Diciotti - Salvini : "Inchiesta boomerang" : 7.30 L'inchiesta? "Boomerang per i pm". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Messaggero sulla Diciotti. Solidali con me"molti giudici" e "tanti politici", dice il ministro, che parla di solidarietà da parte "di gente che è fuori dalla politica e non ha votato Lega". Riformare la Giustizia "perché abbiamo milioni di processi arretrati e questo" frena "gli investimenti".L'Ue? Assente, sorda e menefreghista: "bene ha fatto Conte ad ...

Salvini : 'L'inchiesta? Un boomerang. Pronti alla riforma della giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...

Salvini : «L?inchiesta? Un boomerang. Pronti alla riforma della giustizia» : «Mi hanno fatto piacere le parole di Berlusconi come quelle della Meloni. Meno le dichiarazione di esponenti di Forza Italia. Ipocrite per come si stanno comportando in Parlamento»....

Inchiesta su Salvini : forse mercoledì fascicoli da Agrigento a Palermo : Il passo successivo è il passaggio al Tribunale dei ministri che entro 3 mesi deve decidere se archiviare o meno. Tempi lunghi per l'ultimo passaggi al Senato -

Salvini indagato - mercoledì atti alla procura di Palermo : tre reati contestati : Potrebbero essere trasmessi già mercoledì prossimo alla procura di Palermo gli atti dell'inchiesta aperta dai pm di Agrigento a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto ...

Salvini ringrazia il tentato golpe Da leader leghista a eroe nazionale : L’attacco ad orologeria che sta interessando il Ministro dell’Interno non avrà l’esito sperato. Tutt’altro. I tentati golpe non faranno altro che rafforzare Salvini e il gradimento degli italiani Segui su affaritaliani.it

Di Maio : Salvini resta al suo posto ma rispetto per la magistratura : Il vicepremier M5S sul caso Diciotti: «Grazie a Moavero e Conte, fatto gioco di squadra». L’attacco all’Europa: l’Italia non abbasserà la testa di fronte all’arroganza dell’Unione Europea, veto a Bilancio e bocceremo il Ceta

Nave Diciotti - Di Maio compatta il governo : «Salvini vada avanti - ma pieno rispetto per l'inchiesta dei pm» : Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso...

Nave Diciotti - Di Maio compatta il governo : 'Salvini vada avanti - ma pieno rispetto per l'inchiesta dei pm' : Quindi - ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come governo ...