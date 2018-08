Dying Light 2 | gli sviluppatori ringraziano i fan con un video

Gamescom 2018 : Dying Light 2 avrà un'enorme componente online : Dying Light 2 è stato annunciato all'E3 2018 con una straordinaria demo durante la conferenza di Microsoft, presentata dalla leggenda Chris Avellone.Il sequel dell'acclamato titolo a tema zombi in prima persona di Techland, lanciato in tutto il mondo nel 2015, sarà molto più di un gioco di ruolo rispetto al primo episodio come confermato in precedenza dal Chief Creative Officer.Tuttavia, bisognerà aspettarsi ancora di più. Infatti, come ...

Dying Light : Bad Blood unirà battle royale e Dying Light a partire dal mese di settembre : Dying Light: Bad Blood, il battle royale di Techland sarà disponibile a settembre su PC tramite Steam in Early Access. Questo titolo multiplayer competitivo punta a combinare in modo creativo l'azione PvP e PvE, mantenendo il nucleo del gameplay di Dying Light.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:"Siamo sempre stati entusiasti all'idea di aggiungere più PVP multiplayer a Dying Light. Abbiamo letto tutti i messaggi dei giocatori sui social ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 svelano qualche dettaglio in più sul sistema di movimento per le fasi parkour : Dying Light 2 è stato annunciato durante la conferenza di Microsoft allo scorso E3 2018 e gli sviluppatori hanno già condiviso molte informazioni su questo secondo capitolo della serie che sarà scollegato dal punto di vista narrativo dal primo episodio. Oggi, grazie a un post pubblicato su Facebook da Techland, apprendiamo qualche dettaglio interessante in più sul sistema di movimento per le fasi parkour che caratterizzano il gioco.Stando a ...

La mappa di Dying Light 2 sarà enorme : ben quattro volte più grande di quella di Dying Light : A memoria, la mappa di Dying Light non era proprio piccolissima, una grande città infestata da letali zombi che potevamo esplorare liberamente a piedi nella sua vastità. Forse non sorprendentemente, Dying Light 2 demolirà gli standard del primo capitolo, proponendo una mappa ben quattro volte più grande.Lo ha ammesso lo stesso lead game designer Tymon Smektała, in forze a Techland, che ha lanciato questa interessante indiscrezione nel corso ...

Per completare Dying Light 2 potrebbero essere necessarie dalle 15 alle 50 ore. Spuntano nuovi dettagli sulle armi : Uno dei più grandi cambiamenti che Techland sta apportando alla formula Dying Light con il suo seguito è l'aggiunta di percorsi narrativi ramificati e meccaniche di scelta e conseguenza, che saranno guidate dal leggendario scrittore Chris Avellone e, queste narrative ramificate, influenzeranno anche il tempo di gioco.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di parlare con il game designer di Dying Light 2, Tymon Smektala, per una ...

Dying Light 2 : dettagli su narrativa - motore e combattimento : Durante una chiacchierata con i ragazzi del Digital Foundry, il lead designer di Dying Light 2 Tymon Smektała ha rivelato qualche dettaglio in più sulle meccaniche del survival RPG a tema zombie di Techland.Partiamo dal motore di gioco:"Si chiama C Engine, abbiamo cambiato il nome perché tempo fa noi di Techland abbiamo deciso di voler creare giochi open world in prima persona. Volevamo giochi con un'alta fedeltà grafica per poter ...

Dying Light 2 : la co-op è compresa nello stesso DNA del gioco : Dying Light 2 è stato annunciato in occasione dell'E3 2018, e mentre attendiamo una data di lancio il producer Techland ha offerto a Gamingbolt una serie di interessanti dettagli riguardo l'esperienza co-op che è capace di offrire il gioco.Innanzitutto abbiamo scoperto come, quando andremo nel mondo di qualcuno, quando torneremo nella nostra partita conserveremo tutti gli oggetti che abbiamo raccolto. Giocare con i nostri amici ci porterà dunque ...

Dying Light 2 : Chris Avellone paragona lo sviluppo di un videogioco ad un gioco da tavolo : Senza dubbio i vecchi giochi di ruolo cartacei come Dungeons & Dragons hanno avuto un forte impatto sui videogiochi, il Game designer di Dying Light 2 Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II) ha infatti affermato durante un'intervista che lavorare su un videogioco è un pò come essere un Dungeon Master in un gioco da tavolo.Come riporta Gamasutra, Avellone racconta di come fare il Dungeon Master nelle ...

Dying Light 2 : "nessuna scelta è la scelta giusta" : In occasione di un'intervista concessa a VG247, il narrative e creative director di Dying Light 2 si sono concessi qualche rivelazione in merito al gioco, e nello specifico a come le nostre scelte influenzeranno gli avvenimenti della storia.Chris Avellone, narrative designer del gioco ha contribuito alla scrittura dello stesso assieme agli altri sceneggiatori dello studio per cui conosce molto bene il sistema che regolerà i cambiamenti nel gioco ...

Dying Light 2 : Techland punta ai 60fps per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : In un'intervista rilasciata nel corso dell'E3 2018, lo sviluppatore Techland ha rivelato che il suo obiettivo primario per Dying Light 2 è quello di concentrarsi sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione, il che significa che la priorità sarà data ai 60fps.Tuttavia, come riporta Gamepur, è interessante notare che il team polacco ha dichiarato che, con un anno intero di anticipo per eseguire l'ottimizzazione corretta, non è impossibile che ...

Continua il successo di Dying Light : il gioco di Techland a quota 13 milioni di giocatori : Mentre nel corso dell'E3 2018 abbiamo assistito all'annuncio di Dying Light 2, con relativi dettagli condivisi in seguito, arrivano interessanti notizie che riguardano il primo capitolo della serie.A quanto pare, Techland ha fatto centro con il suo gioco horror e, ancora oggi, riesce ad attrarre un grande numero di giocatori. Stando a quanto riportato in un articolo di Polygon, dedicato al sequel, sono emersi dei dati piuttosto positivi. Ad oggi ...