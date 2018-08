Dua Lipa ft Diplo e Mark Ronson | “Electricity” uscirà a settembre

Glass Hair - la nuova tendenza capelli autunno delle star : da Dua Lipa a Kim Kardashian - Ultime Notizie Flash : Il Glass Hair è la nuova tendenza capelli del prossimo autunno, che già ha conquistato moltissime star in tutto il mondo e che sta impazzendo sui social

Jaguar e Dua Lipa insieme per un’innovativa partnership : Dua Lipa e Jaguar insieme per un’innovativa partnership musicale e tecnologica. La più entusiasmante artista musicale al mondo si unisce a Jaguar per un’inedita e creativa collaborazione Dua Lipa, cantautrice britannica di fama mondiale, si unisce a Jaguar per un inedito progetto internazionale, che unisce il mondo della musica a quello della tecnologia. Questa innovativa partnership verrà presentata il 3 settembre in occasione di un ...

Dua Lipa duetterà con una Jaguar - : Nata a Londra da genitori kossovari, Dua ha iniziato a farsi vedere nel mondo spettacolo da giovanissima: ha studiato alla Sylvia Young Theatre School fino agli 11 anni, ed è grazie al suo talento ...

Da Kendall Jenner a Dua Lipa : 8 celebrity fashion trend per cui il mondo non è ancora pronto : Nel video ti raccontiamo quali sono gli 8 celebrity fashion trend per cui, forse, il mondo non è ancora pronto : ph: getty images

Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity” - nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson : Ora non ci resta che attendere la data di uscita The post Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity”, nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa : il suo ultimo look casual è IDGAF : Dua Lipa è bellissima e con le sue " New Rules " non ha sfondato solo nel mondo del pop, è anche fonte d'ispirazione nella moda. Dua è una delle ragazze più stilose in circolazione , il suo stile è la perfetta combinazione tra abitini romantici e chic athleisure . ...

Gigi Hadid e Dua Lipa con lo stesso look : chi lo indossa meglio? : Gigi Hadid è una delle modelle più famose al mondo, Dua Lipa è la stella emergente della pop music, entrambe classe 1995 . Una mora, l'altra bionda, sono arrivate al successo con impegno e determinazione. Ma cosa hanno in comune queste due ...

Dua Lipa : la sua risposta all’offesa di un troll è tutta da copiare : Top The post Dua Lipa: la sua risposta all’offesa di un troll è tutta da copiare appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa è la prima cantante donna di fama internazionale a essersi esibita al Tomorrowland : Go Dua Go! The post Dua Lipa è la prima cantante donna di fama internazionale a essersi esibita al Tomorrowland appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa in concerto : guarda la folla pogare sulle note di “One Kiss” : WOW The post Dua Lipa in concerto: guarda la folla pogare sulle note di “One Kiss” appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa insieme a Diplo e Mark Ronson nella nuova canzone “Electricity” : Non vediamo l'ora di sentirlo The post Dua Lipa insieme a Diplo e Mark Ronson nella nuova canzone “Electricity” appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa che canta in francese “IDGAF” ti farà innamorare ancora di più di lei : <3 The post Dua Lipa che canta in francese “IDGAF” ti farà innamorare ancora di più di lei appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa ha ringraziato (in italiano) i fan perché il suo primo album è certificato ORO in Italia : "Grazie mille" <3 The post Dua Lipa ha ringraziato (in Italiano) i fan perché il suo primo album è certificato ORO in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Troye Sivan - ecco cosa ne pensa della cover di “My My My!” fatta da Dua Lipa : Impossibile non essere d'accordo con lui The post Troye Sivan, ecco cosa ne pensa della cover di “My My My!” fatta da Dua Lipa appeared first on News Mtv Italia.