Dtm – Splendida rimonta di Zanardi a Misano | applausi per il 52enne campione paralimpico

sportfair

: RT @Nerys__: 5^ Alessandro, io sono orgogliosa e piena di riconoscenza per #Zanardi per l’ispirazione umana splendida ci dona qualsiasi cos… - BMWItalia : RT @Nerys__: 5^ Alessandro, io sono orgogliosa e piena di riconoscenza per #Zanardi per l’ispirazione umana splendida ci dona qualsiasi cos… - Nerys__ : 5^ Alessandro, io sono orgogliosa e piena di riconoscenza per #Zanardi per l’ispirazione umana splendida ci dona qu… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Automobilismo: Dtm, Alexquinto in gara-2 aAlexnon smette di stupire. Il, al ritorno alle corse senza le protesi, ha chiuso al quinto posto in gara-2 del Dtm aAdriatico. La prova è stata vinta da Joel Erikson, su Bmw M4, in davanti ad Edoardo Mortara su Mercedes AMG C63. Chiude il podio del Dtm l’Audi RS5 di Rast, ma il pubblico ha riservato grandiproprio a, ultimo in gara-1 ma in crescita. Il pilota italiano sfrutta una strategia vincente ritardando il pit stop e difendendo poi la top 5. (Red-Spr/AdnKronos) L'articolo Dtm –diper ilSPORTFAIR.