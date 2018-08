Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch si mostra in un esplosivo trailer

Cooler si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ alla fine di settembre : In occasione del match finale del torneo di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2018, Bandai Namco comunicò l'arrivo di nuovi personaggi nel suo picchiaduro e, uno di questi, era Cooler.Al momento dell'annuncio, però, non sapevamo quando il lottatore sarebbe arrivato nel roster, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che il fratello di Freezer e figlio di King Cold arriverà alla fine del mese di settembre.A rivelarlo è l'ultimo numero ...

Dragon Ball FighterZ : Goku e Vegeta base disponibili con la nuova patch : Poco tempo fa Bandai Namco annunciò l'arrivo in Dragon Ball FighterZ dei due personaggi di Goku e Vegeta in versione base. Ora, finalmente, i due famosi lottatori sono disponibili nel roster.Come segnalano i colleghi di VG247, con la pubblicazione della patch 1.11 sono stati introdotti i personaggi. I combattenti possono essere ottenuti in modo gratuito dai possessori del FighterZ Pass, che include anche Broly, Bardock, Vegito (SSGSS) e Zamasu ...

Cooler è in arrivo tra i personaggi di Dragon Ball FighterZ : Dopo il match finale del torneo di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2018, Bandai Namco ha mostrato un nuovo trailer per tre personaggi in arrivo.Due dei personaggi che appaiono nel trailer sono stati già rivelati il ​​mese scorso, Goku e Vegeta base. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino ad alcune delle loro abilità e ai dialoghi, ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che anche un altro combattente si unirà al ...

Ecco quando inizierà la fase open beta di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch : Nel mese di giugno Bandai Namco ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, il picchiaduro di Arc System Works reso già disponibile per PS4, PC e Xbox One.Il gioco arriverà sull'ibrida a settembre ma, come segnala Gematsu, a breve partirà la fase open beta che, precisamente, inizierà il 10 agosto e terminerà il 12 agosto.Durante questo periodo, i giocatori avranno accesso a 23 personaggi:Read ...

I primi due modelli della linea di scarpe Adidas dedicata a Dragon Ball si ispirano a Goku e Freezer : Siete dei fan sfegatati di Dragon Ball, e cercate di sfoggiare la vostra passione per il celebre manga in ogni occasione? Buone notizie per voi, dato che Adidas ha appena mostrato al pubblico i primi due modelli di una nuova collezione di calzature, che sarà dedicata proprio a Goku e agli altri famosissimi personaggi del franchise delle sfere del drago.Le prime due scarpe della collezione vogliono celebrare uno degli scontri più famosi ...

Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 : il numero totale di copie distribuite e vendute in formato digitale a quota 10 milioni di unità : Bandai Namco ha da poco svelato i dati di vendita relativi alla serie di Dragon Ball Xenoverse.Stando a quanto riportato da Gematsu, le distribuzioni in tutto il mondo e le vendite digitali della serie hanno ora superato quota 10 milioni di unità.Dragon Ball Xenoverse originale è stato lanciato per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC a febbraio 2015, mentre Dragon Ball Xenoverse 2 è stato pubblicato per PlayStation 4, Xbox One ...

Dragon Ball FighterZ : in arrivo un nuovo imperdibile evento : Dragon Ball FighterZ si appresta a tenere un evento speciale, dedicato proprio a Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 e che sta avendo luogo proprio in queste ore in Giappone, riporta VG247.L'evento comprende, oltre ad un torneo di Dragon Ball FighterZ che vedrà competere sul ring team nipponici di alto livello, anche contenuti dedicati a Goku e Vegeta in versione base oltre che a DB: Xenoverse 2.Questo significa che nelle prossime settimane ...

Dragon Ball FighterZ : in arrivo un evento dedicato : Dragon Ball FighterZ si appresta a tenere un evento speciale, dedicato proprio a Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 e che sta avendo luogo proprio in queste ore in Giappone, riporta VG247.L'evento comprende, oltre ad un torneo di Dragon Ball FighterZ che vedrà competere sul ring team nipponici di alto livello, anche contenuti dedicati a Goku e Vegeta in versione base oltre che a DB: Xenoverse 2.Questo significa che nelle prossime settimane ...

Dragon Ball Super : il manga introduce Kefla nel Torneo del potere : Se l’Anime di Dragon Ball Super è temporaneamente terminato con la vittoria di C17, che ha ripristinato tutti gli universi cancellati da Zeno, il manga invece è arrivato al capitolo 38 e continuera' per molto tempo ancora. Uno dei personaggi introdotti nell’anime [VIDEO] e nel manga è Kefla, una potente guerriera Sayan nata dall’unione, attraverso i Potara, delle due combattenti Kale e Caulifla. Il fumetto, però, come spesso accade, cambiera' le ...

Dragon Ball FighterZ : Goku e Vegeta base si uniscono al roster : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Goku (base) e Vegeta (base) si uniranno al roster di Dragon Ball FighterZ. Non solo, i giocatori potranno provare per la prima volta la versione per Nintendi Switch nel corso di una open beta.È stato anche confermato il secondo personaggio del Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pack 3: Kefla.Il roster di Dragon Ball FighterZ si espande ancora grazie all'arrivo a inizio agosto su Xbox One, ...

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Bandai Namco presenta un toneo mondiale per Dragon Ball FighterZ : Con un comunicato ufficiale inviato oggi Bandai Namco ha voluto rendere noti i dettagli del Dragon Ball FighterZ World Tour, un torneo eSport su scala globale realizzato in partnership con Twitch che ne trasmetterà gli incontri.La tappa inaugurale del Dragon Ball FighterZ World Tour si svolgerà nell'ambito del CEO Fighting Game Championships che si terrà dal 29 giugno al 1 luglio a Daytona Beach, Florida. Come torneo mondiale, il Dragon Ball ...