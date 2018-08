Dove dormire in Danimarca | gli alloggi fuori dal comune

gqitalia

(Di lunedì 27 agosto 2018) C’è il grande design scandinavo, ci sono le architetture di Copenaghen, ci sono le meraviglie della natura nordica, e sì, ci sono anche Lego & co. Gli spunti offerti dallaper un viaggetto con amici e/o famiglia sono davvero variegati, tanto sul fronte delle possibili attività da svolgere in loco quanto su quello dei posti in cuiare. Già, perché chi è in cerca di nuove emozioni potrà trovare interessantissime alternative ai classici hotel e ai tradizionali appartamenti in affitto: ecco allora una serie di proposte per godersi la terra di Andersen e Amleto da una prospettiva assolutamente unica.are in una gru Quello che è possibile trovare al porto di Copenaghen è uno dal design iper-curato, con camera da letto, bagno, cucina e salotto con vista su una delle aree più caratteristiche della città. La particolarità? Il tutto è realizzato ...