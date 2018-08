Diretta Benevento Lecce risultato live 0-0 streaming video Dazn | Coda sfiora il gol!

Benevento Lecce in Diretta : formazioni ufficiali e risultato live dalle 21.00 : LE formazioni ufficiali Benevento, 4-3-3,: Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Coda, Improta. All. Bucchi. Lecce, 4-3-2-1,: Vigorito; Fiamozzi, Meccariello, ...

Diretta/ Udinese Benevento (risultato finale 1-2) streaming video e tv : bianconeri fuori dalla Coppa! : DIRETTA Udinese Benevento: info streaming video e tv della partita che per i campani è un "ritorno" alla Serie A. Questa sfida è valida per il terzo turni della Coppa italia 2019(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:02:00 GMT)

