Diciotti | Salvini | Inchiesta boomerang per pm | non voglio immunità

Diciotti - Salvini indagato : "Io sequestratore? Procedimento assurdo" : 27 agosto 2018, 10:30 - Matteo Salvini ha rilasciato oggi un’intervista al quotidiano Libero nel corso della quale è tornato sull’apertura di un fascicolo su di lui da parte della Procura di Agrigento: "Ho fatto solo il mio lavoro e sono pronto a rifarlo. Mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini". Il ministro dell’Interno è accusato di aver ...

Caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

Diciotti - Salvini : “Voglio andare a processo. Da pm di Agrigento inchiesta boomerang - mi spiace per lui” : “Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang“. Per Matteo Salvini dall’inchiesta aperta dai magistrati siciliani sulla nave Diciotti che lo vede accusato per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio “verranno tante cose positive”, dice il ministro al Messaggero. E ricordando di avere ricevuto molti “messaggi di solidarietà” anche da parte di ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Sulla Diciotti e sull'Ue Di Maio si è schierato a difesa di Salvini : Luigi Di Maio rompe gli indugi e si schiera a difesa di Matteo Salvini, anche Sulla questione migranti. "Andiamo avanti, il nostro codice etico non è stato violato e la Lega è leale" ha detto in una intervista a La Stampa. "Tutti gli eritrei potranno presentare domanda d'asilo. Noi abbiamo sempre protetto chi scappa da una guerra". Secondo il vicepremier "Salvini non deve ...

Diciotti - Di Maio : "Il codice etico dice che Salvini non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto". Sulle polemiche riguardo al tweet contro Alfano e la doppia morale: "Doveva dimettersi a prescindere dall'indagine"

