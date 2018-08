Diciotti | Salvini | Ho fatto solo il mio lavoro | mi processino pure

Salvini e l'indagine per la Diciotti : "Sarà un boomerang" : Dopo l'apertura dell'indagine a carico di Matteo Salvini, il ministro degli Interni definisce un boomerang la mossa dei pm sul caso Diciotti. In un colloquio col Messaggero, il titolare del Viminale afferma: "Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare qualcuno".Parole dure ...

Sulla Diciotti e sull'Ue Di Maio si è schierato a difesa di Salvini : Luigi Di Maio rompe gli indugi e si schiera a difesa di Matteo Salvini, anche Sulla questione migranti. "Andiamo avanti, il nostro codice etico non è stato violato e la Lega è leale" ha detto in una intervista a La Stampa. "Tutti gli eritrei potranno presentare domanda d'asilo. Noi abbiamo sempre protetto chi scappa da una guerra". Secondo il vicepremier "Salvini non deve ...

Diciotti - Di Maio : "Il codice etico dice che Salvini non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto". Sulle polemiche riguardo al tweet contro Alfano e la doppia morale: "Doveva dimettersi a prescindere dall'indagine"

Diciotti - Salvini : "Inchiesta boomerang" : 7.30 L'inchiesta? "Boomerang per i pm". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Messaggero sulla Diciotti. Solidali con me"molti giudici" e "tanti politici", dice il ministro, che parla di solidarietà da parte "di gente che è fuori dalla politica e non ha votato Lega". Riformare la Giustizia "perché abbiamo milioni di processi arretrati e questo" frena "gli investimenti".L'Ue? Assente, sorda e menefreghista: "bene ha fatto Conte ad ...

Diciotti - Salvini : "inchiesta boomerang" : Solidali con me"molti giudici" e "tanti politici", dice il ministro, che parla di solidarietà da parte "di gente che è fuori dalla politica e non ha votato Lega". Riformare la Giustizia "perché ...

Diciotti - Salvini : "inchiesta boomerang" : 7.30 L'inchiesta? "Boomerang per i pm". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Messaggero sulla Diciotti. Solidali con me"molti giudici" e "tanti politici", dice il ministro, che parla di solidarietà da parte "di gente che è fuori dalla politica e non ha votato Lega". Riformare la Giustizia "perché abbiamo milioni di processi arretrati e questo" frena "gli investimenti".L'Ue? Assente, sorda e menefreghista: "bene ha fatto Conte ad ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i migranti sbarcano - Salvini è inquisito - 27 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. , 27 agosto 2018,

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i migranti sbarcano - Salvini è inquisito (27 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. Stasera Roma-Atalanta (27 agosto 2018).(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Diciotti - fermati 4 uomini : sono i presunti scafisti/ Governo ha rischiato : Salvini - "vi porto a elezioni" : Diciotti, retroscena Matteo Salvini:"Vi porto a elezioni e mi prendo l'Italia". Così avrebbe reagito il ministro indagato. Intanto si è concluso lo sbarco dei 150 migranti a Catania.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Diciotti - RETROSCENA SALVINI : "VI PORTO A ELEZIONI E MI PRENDO L'ITALIA"/ La reazione del ministro indagato : DICIOTTI, RETROSCENA Matteo SALVINI:"Vi PORTO a ELEZIONI e mi PRENDO l'Italia". Così avrebbe reagito il ministro indagato. Intanto si è concluso lo sbarco dei 150 migranti a Catania.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo posto. euro Ma no allo scontro coi pm" : 'Fuori la politica dalle aule di giustizia - ha detto il vicepremier - In Italia ci sono 4 milioni di processi arretrati e indagano un ministro che difende i confini e difende i diritti degli ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Vada avanti ma rispetto per magistratura”. A bordo 4 presunti scafisti : fermati : L’indagine su Matteo Salvini? “Un atto dovuto”. Il futuro del ministro dell’Interno? “Non deve dimettersi perché non ha violato il codice etico“. I magistrati? “Bisogna rispettarli perché non si applaude solo quando arrestano un mafioso”. E il no way, il modello antisbarchi dell’Australia che il leader della Lega ha preso come modello? “Non è nel contratto di governo ma è ...

Diciotti : Di Maio difende Salvini - ma rispetto pm : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non è politica, ma barbarie. Parlavano di onestà, dovrebbero scoprire la civiltà". Non chiediamo a DiMaio di far dimettere #Salvini "in 5 ...

Caso Diciotti - Di Maio : «Salvini vada avanti ma rispetto per i Pm». Renzi : «Doppia morale» : «Non facciamo piombare di nuovo questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica», è l’appello del vicepremier che poi attacca l’ex premier