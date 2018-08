Diciotti | la bufala dei migranti che ballano il Waka Waka VIDEO

blogo

: Diciotti, la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera: 'Video del 2017' [news aggiornata alle… - repubblica : Diciotti, la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera: 'Video del 2017' [news aggiornata alle… - haelyn78 : RT @giornalettismo: Una bufala vergognosa #naveDiciotti #WakaWaka #fakenews - ugozagarella : Diciotti, la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera: 'Video del 2017' -

(Di lunedì 27 agosto 2018) I 177a bordo dellail? È quanto circola ormai da molte ore sui social network per via di unpubblicato per primo dall’utente Purgatorius sui propri profili Facebook e YouTube. Le immagini sono diventate rapidamente virali e riprenderebbero ial centro di uno scontro politico, mentre si dilettano a ballare ildi Shakira. Sarebbe la prova, secondo chi ha condiviso ile tanti altri che lo hanno condiviso, che le persone a bordo della navesiano tutt’altro che dei “disperati”.C’è chi commenta addirittura affermando che lasia in realtà una nave da crociera, ma in realtà si tratta di una delle tante fake news che ormai popolano quotidianamente i social network. Il capitano Cosimo Nicastro, responsabile delle relazioni esterne della Guardia Costiera, bolla ilcome una vera e propria: "I 177 ...