DICIOTTI | CEI ACCOGLIE 100 MIGRANTI Ultime notizie | Bergoglio saranno integrati

DICIOTTI : Cei - situazione di stallo era umanamente intollerabile : "Abbiamo deciso di entrare in una situazione di stallo che era ormai diventata insostenibile per tutti. Vedere queste persone su una nave italiana attraccata sulle nostre coste e impossibilitate a scendere era una situazione intollerabile anche dal punto di vista umanitario". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di ...

DICIOTTI : monsignor Maffeis (Cei) - non si fa politica su pelle dei poveri : "Da una parte il governo ha usato queste persone per forzare l'Europa a una risposta. La risposta si è rivelata alquanto parziale e debole, da Albania e Irlanda. Sappiamo che non si può far politica sulla pelle dei poveri, quindi il rischio di strumentalizzare i poveri, anche dove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa, rimane veramente alto". Così a Sky Tg24 monsignor Ivan ...

DICIOTTI - cento migranti nei centri della Cei : “Data disponibilità al Viminale. Abbiamo case e istituti vuoti” : “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisione della Cei di accogliere 100 dei 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti. “Abbiamo espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – la ...

