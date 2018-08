Di Maio | Unica soluzione è nazionalizzazionedella rete autostradale

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e lavoro (e Iva) : "Vogliamo fare per il fisco quello che abbiamo fatto per l'immigrazione, vogliamo cominciare a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero ma nessuno ha la bacchetta magica, ma abbiamo cominciato", dice il vice premier Matteo Salvini intervenendo alla festa della Lega Nord a Cervia. "Prossimo obiettivo è cancellare spesometri e redditometri che ti fanno perdere tempo invece di stare dietro ai clienti: ...

Euro - Di Maio : “Il governo non vuole uscire dalla moneta unica - non è nostra volontà” : Il governo non sta pensando a un piano B per uscire dall’Euro. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad una specifica domanda durante la trasmissione Omnibus su La7, sulle parole del ministro Paolo Savona. “Oggi posso dire che non ci sto pensando e il governo non sta lavorando a questo. Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo”. “Il governo – – non vuole uscire dall’Euro. Se poi gli altri ...