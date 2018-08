Di Maio-Toti | è scontro su ricostruzione

Ponte Morandi - Di Maio e Toninelli : “Lo ricostruirà Fincantieri”. Toti : “Spetta ad Autostrade - ma auspico collaborazione” : L’idea era stata lanciata dall’amministratore delegato Giuseppe Bono negli scorsi giorni. Ed è piaciuta al governo. Che prima ha parlato in maniera sibillina di “un’azienda di Stato” e poi ha chiarito che la ‘prescelta’ per la ricostruzione del Ponte Morandi, almeno nelle intenzioni, è proprio Fincantieri. Una soluzione che non dispiace anche al governatore della Liguria e commissario per ...